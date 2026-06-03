2026년 미래내일 청년 일경험 2차 참여자 모집 인천 청년 대상 14일까지 접수, 총 12명 모집

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2026년 미래내일 청년 일경험(프로젝트형)’ 2차 참여자 모집이 오는 14일까지 진행된다.

지난 1일부터 시작된 참여자 모집은 인천항만공사(IPA)가 인천지역 청년들에게 공공·항만 분야 직무경험 제공을 위해 마련했다.

IPA는 인천 소재 대학교에 재학하고 있거나 인천지역에 거주하고 있는 대학생을 대상으로 총 2회에 걸쳐 IPA의 실제 직무경험을 할 수 있는 프로젝트형 일경험을 운영한다.

IPA는 1차 사업으로 지난 5월 4일부터 총 47명의 청년들을 대상으로 일경험을 지원하고 있다. 1차 일경험 프로그램은 오는 26일 종료될 예정이다.

2차 프로그램은 총 3개팀(12명)을 대상으로 진행된다. 과제는 ‘인천항 벌크화물 물동량 분석 및 부두 운영 효율화 방안 연구’로, 물류 전공 청년들에게 유의미한 일경험이 될 것으로 기대된다.

2차 참여를 원하는 대학생들은 4명 단위로 팀을 결성해 IPA가 준비한 과제에 ‘미래내일 청년 일경험 포털’을 통해 참여신청할 수 있다.

선발된 대학생들은 25일부터 26일까지 이틀 간 진행하는 사전직무교육을 수료하고 29일부터 8월 21일까지 총 8주에 걸쳐 일경험 프로젝트를 수행할 예정이다.