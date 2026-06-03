[헤럴드경제=박혜림 기자] ‘축구 황제’ 고(故) 펠레가 1958년 스웨덴 월드컵 결승전에서 입었던 브라질 대표팀 유니폼이 경매에 부쳐진다.

세계적인 경매회사 소더비는 2일(현지시간) 펠레가 1958년 월드컵 결승에서 착용한 브라질 대표팀 10번 유니폼을 오는 29일부터 7월 16일까지 온라인 경매에 내놓는다고 밝혔다.

소더비는 이 유니폼의 낙찰가가 600만달러, 우리 돈 약 91억원을 넘을 것으로 예상했다. 소더비 관계자는 해당 유니폼에 대해 “축구 역사상 가장 위대한 선수 중 한 명인 펠레의 전설이 시작된 밤에 입었던 옷”이라고 설명했다.

유니폼은 펠레가 처음 출전한 월드컵에서 브라질을 정상으로 이끌 당시 착용했던 것이다. 당시 17세였던 펠레는 개최국 스웨덴과의 결승전에서 두 골을 넣으며 브라질의 5대2 승리를 이끌었다. 이 대회를 계기로 펠레는 세계 축구의 상징으로 떠올랐다.

펠레는 지금도 월드컵 결승전 최연소 득점자로 남아 있다. 브라질은 1958년 대회에서 사상 첫 월드컵 우승을 차지했고, 이후 펠레와 함께 1962년과 1970년에도 정상에 올랐다. 월드컵 우승을 세 차례 경험한 선수는 현재까지 펠레가 유일하다.

해당 유니폼은 결승전 이후 펠레가 대표팀 동료이자 룸메이트였던 디다에게 선물한 것으로 알려졌다. 이후 디다 가족이 오랫동안 보관했고, 브라질의 한 박물관 전시를 거쳐 2004년 경매에서 현재 소유자에게 넘어갔다. 소유자의 신원은 공개되지 않았다.

축구 유니폼 경매 최고가는 고 디에고 마라도나가 1986년 멕시코 월드컵에서 입었던 이른바 ‘신의 손’ 유니폼이다. 이 유니폼은 2022년 930만달러에 낙찰됐다. 같은 해 마이클 조던의 시카고 불스 ‘라스트 댄스’ 유니폼은 1010만달러에 팔리며 스포츠 유니폼 전체 최고가 기록을 세웠다.