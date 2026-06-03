[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 전원주가 너무검소하게 살아온 지난 삶에 대한 속마음을 털어놨다.

전원주는 2일 유튜브 채널에 출연해 5성급호텔뷔페에서 선우용여를 위해 밥값을 냈다. “내가 돈을 벌벌 떨면서 안 썼는데 이제 나이가 드니까 이제 쓰다 가야겠다. 전원주가 이런 면도 있다는 걸 보여주고 싶다”라고 했다.

선우용여는 전원주를 향해 “지금 밥 먹으면서도 ‘이 비싼 걸 어떻게 먹어?’ 이 생각만 해가지고 안 들어가는 거다. 그러면 안된다”며 “안타깝다. 근데 아무리 교육을 시켜도 안 된다”고 했다.

선우용여는 “80 평생 살아오니까 그렇더라. 정말 눈물이 난다. 언니 사는거 보니까 내가 안타깝다”라며 눈시울을 붉혔다.

전원주는 “요즘 와서는 억울하다. 인생을 너무 값 없이 살아온 것 같다. 돈 벌려고 발발거렸지. 쓰는 재미를 못 보고 지나고 나니까 이렇게 드러누워 있으면 억울하다. ‘내가 왜 이렇게 살았나’ 이런 생각...네 말이 맞아”고 말했다.

그러면서 “바보처럼 살면 안되겠더라. 누구 노래지? ‘난 참 바보처럼 살았군요’ 그게 난 거 같다”라고 했다.