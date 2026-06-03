[헤럴드경제=박혜림 기자] 국내 디지털플랫폼 시장 규모가 지난해 161조원을 넘어섰다. 이용자들의 플랫폼 이용 습관도 뚜렷했다. 검색은 네이버, 메신저는 카카오톡, 생성형 인공지능(AI)은 챗GPT를 가장 많이 쓰는 것으로 조사됐다.

과학기술정보통신부는 3일 이 같은 내용을 담은 ‘2025년 부가통신사업 실태조사’ 결과를 발표했다. 올해 조사에는 주요 디지털플랫폼 서비스 이용 행태와 플랫폼 서비스 결합판매 조사도 처음 포함됐다.

조사 결과 2024년 부가통신 서비스 전체 매출은 502조9000억원으로 전년보다 15.3% 증가했다. 이 가운데 전자상거래, 앱마켓, 소셜미디어처럼 공급자와 이용자를 연결하는 디지털플랫폼 서비스 매출은 161조5000억원으로 집계됐다. 전년 대비 5.4% 늘어난 규모로, 전체 부가통신 서비스 매출의 32.1%를 차지했다.

이번 사업자 조사는 자본금 1억원 미만 사업자와 휴·폐업 사업자를 제외한 6049개 부가통신사업자를 모집단으로 진행됐으며, 1451개사가 응답했다.

사업 유형별로는 음식 배달, 여행·숙소 예약 등 서비스 중개형이 30.9%로 가장 많았다. 전자상거래 등 재화 거래형은 27.1%, 검색·게임 등 콘텐츠 제공형은 15.5%였다.

플랫폼 기업들의 디지털 신기술 활용도도 높아지고 있다. 응답 사업자의 62.2%는 AI, 빅데이터, 사이버보안 등 디지털 신기술을 1개 이상 사용하고 있다고 답했다. 다만 최신 기술 인력 확보, 정부 지원 부족, 인프라 비용 부담 등은 주요 애로사항으로 꼽혔다. 해외 진출 과정에서는 마케팅·유통망 확보, 현지 법·제도 정보 부족, 전문 인력 확보가 어려움으로 지적됐다.

이용자 조사에서는 주요 플랫폼의 일상 침투력이 확인됐다. 전국 17개 시·도 만 19∼69세 성인남녀 2500명을 대상으로 최근 3개월간 이용 경험을 조사한 결과, 검색 이용률은 98.7%로 가장 높았다. 메신저는 98.5%, 플레이스·지도는 96.8%, 전자상거래는 95.6%, 동영상 공유는 92.7%였다.

생성형 AI 이용률은 78.1%로 다른 서비스보다 낮았지만, 20대에서는 92.6%에 달했다. 생성형 AI가 젊은 층을 중심으로 빠르게 일상 서비스로 자리 잡고 있다는 의미다.

매일 이용하는 서비스는 메신저가 91.3%로 가장 높았다. 검색은 85.8%, 동영상 공유는 69.5%로 뒤를 이었다.

분야별 1위 플랫폼도 뚜렷했다. 검색은 네이버가 67.5%로 1위를 차지했고, 메신저는 카카오톡이 92.5%로 압도적이었다. 생성형 AI는 챗GPT가 68.1%로 가장 많이 이용됐다.

이 밖에 SNS는 인스타그램 35.9%, 전자상거래는 쿠팡 53.6%, 앱마켓은 구글플레이 64.6%, 동영상 공유는 유튜브 78.0%, 음식배달은 배달의민족 50.6%, 플레이스·지도는 네이버지도 50.7%, 중고거래는 당근마켓 88.3%가 각각 1위에 올랐다.

과기정통부는 “앞으로도 시장 흐름을 반영한 시의성 있는 데이터 분석을 지속해 부가통신 시장 활성화를 위한 실효성 있는 정책을 마련해 나갈 예정”이라고 말했다.