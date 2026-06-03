[헤럴드경제=박혜림 기자] 제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 전국 투표소에서 소란과 투표 방해 등 선거 관련 신고가 이어졌다.

연합뉴스에 따르면 경찰청은 이날 오전 6시부터 9시까지 접수된 선거 관련 112 신고가 모두 88건이라고 밝혔다. 유형별로는 투표방해·소란 신고가 14건으로 가장 많았고, 교통 불편 신고는 3건이었다. 폭행 신고는 접수되지 않았다. 오인 신고 등을 포함한 기타 신고는 71건으로 집계됐다.

세종시의 한 투표소에서는 40대 남성이 기표를 마친 투표용지를 투표함에 넣지 않고 주변에 보여주려다 제지받았다. 이 남성은 “대통령도 이렇게 하지 않았느냐”며 “제대로 기표했는지 나도 확인해 달라”는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

서울 동대문구의 한 투표소에서도 60대 남성이 투표용지를 투표함에 넣지 않은 채 기표소 밖으로 나가려다 제지받자 고성을 지르며 소란을 피운 것으로 알려졌다.

경찰은 접수된 신고 내용을 토대로 정확한 경위를 확인하고 공직선거법 등 관련 법 위반 여부를 살펴볼 방침이다.