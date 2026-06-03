이 대통령, 선거일 아침에만 두번째 투표독려

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 제9회 전국동시지방선거날인 3일 “대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것”이라면서 투표를 독려했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 국민권익위원회가 재개발 사업 관련 공익신고자에게 20억원의 보상금을 지급했다는 내용의 SNS(소셜미디어네트워크)를 공유하며 이같이 밝혔다. 이날 아침에만 SNS를 통해 하는 두번째 투표 독려다.

이 대통령은 “개인이든 기업이든 정부든, 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20~30%를 포상금으로 지급한다”면서 “예를 들어 비싸게 팔기 위한 기업담합을 신고하면 수백 수천억을 포상금으로 지급한다”고 설명했다.

그러면서 “물론 공정하고 투명한 룰에 의해 성실하고 능력있는 사람들이 기회를 가질 수 있게 만드는 것은 기본”이라고 부연했다.

이어 “부동산투기국에서 프리미엄 금융국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체불가 핵심국가로 가야합니다. 얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다”고 강조했다.

아울러 이 대통령은 “단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면”이라며 조건을 달다.

이 대통령은 이날 아침에도 “플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표 하셨나요?”라며 투표를 독려했다.

그러면서 정성호 법무부 장관의 “국민 여러분과 더 많이 소통하기 위해 X를 시작한다”는 게시물을 공유하며 이 대통령은 “대대적인 팔로잉으로 정성호랑이님의 X 입성을 환영해 달라”고 했다.