[헤럴드경제=박혜림 기자] 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거가 3일 전국에서 일제히 치러지고 있다. 투표 종료 직후인 이날 오후 6시20분께부터 개표가 시작되며, 이르면 4일 0시께 주요 지역 당선자 윤곽이 드러날 전망이다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 본투표는 오전 6시부터 전국 1만4288개 투표소에서 진행 중이다.

투표가 끝난 뒤 오후 6시20분께부터 개표가 시작된다. 선관위는 후보 간 격차가 큰 지역은 4일 자정께 결과가 드러날 수 있지만, 접전 지역은 4일 오전 3∼4시께 당락이 가려질 것으로 보고 있다. 첫 개표 결과는 구·시·군 선관위별 상황에 따라 이날 오후 7시30분 전후 공개될 것으로 예상된다.

이번 지방선거의 개표 시간은 2022년 제8회 지방선거보다 길어질 가능성이 있다. 2024년 제22대 국회의원 선거부터 도입된 수검표 절차가 이번에도 적용되기 때문이다. 투표지 분류기로 분류한 뒤 사람이 손으로 투표지 수를 다시 확인하는 과정이 추가되면서 개표 속도가 다소 늦어질 수 있다.

선관위는 광역단체장 투표함을 먼저 개함한 뒤 국회의원 재보궐선거, 기초단체장 등의 순서로 개표를 진행한다. 전국 258개 개표소에는 투표 관리 인력 19만7000여명과 개표 관리 인력 11만7000여명 등 모두 31만4000여명이 투입됐다.

국회의원 재보궐선거는 부산 북갑, 대구 달성, 인천 연수갑, 인천 계양을, 광주 광산을, 울산 남갑, 경기 평택을, 경기 안산갑, 경기 하남갑, 충남 공주·부여·청양, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안갑, 전북 군산·김제·부안을, 제주 서귀포 등 14곳에서 치러진다.

이번 선거는 이재명 정부 출범 1년 만에 치러지는 전국 단위 선거다. 여당인 더불어민주당은 국민의힘을 겨냥한 심판론을, 국민의힘은 정부 견제론을 앞세워 선거전을 벌여왔다.

민주당이 승리할 경우 정부·여당은 입법·행정에 이어 지방 권력까지 확보하며 집권 2년차 국정 동력을 키울 수 있다. 반대로 국민의힘이 선전하면 정부 정책 추진에 제동이 걸릴 수 있다. 정치권에서는 서울과 부산 선거 결과가 전체 승패를 가를 핵심 지표가 될 것으로 보고 있다.