행안부, ‘지방자치단체 공무원 인사통계’ 발표 지방정부 공무원 2025년 말 기준 31만3924명

[헤럴드경제=이태형 기자] 지난해 전체 지방 공무원 중 여성 비율이 52%를 차지한 것으로 나타났다. 5급 이상 여성 공무원은 처음으로 1만명을 넘어섰다.

행정안전부는 전국 지방정부의 공무원 현황을 한눈에 파악할 수 있는 ‘지방자치단체 공무원 인사통계’를 3일 발표했다.

2025년 말 기준 지방정부 전체 공무원은 2024년(31만5205명) 대비 1281명(0.4%)이 감소한 31만3924명으로 집계됐다.

이는 최근 육아휴직 등 휴직 인원이 2818명 증가하면서 실제 근무 중인 현원이 소폭 감소한 결과로 풀이된다.

시도별 현황을 보면 경기도가 5만6988명으로 가장 많았고, 서울특별시는 4만8413명, 경상북도가 2만4281명으로 뒤를 이었다.

시·군·구 중에서는 경상남도 창원시가 4076명으로 가장 많고, 경기도 수원시 3802명, 경기도 고양시 3456명, 경기도 용인시 3409명, 충청북도 청주시 3331명 순으로 나타났다.

직종별로는 일반직 31만2057명, 특정직 929명, 별정직 660명, 정무직 278명 순이었고, 일반직 내 직렬별로는 행정직렬이 42.8%로 가장 많고, 시설직렬 12.8%, 사회복지직렬 10.0% 순이었다.

계급별로는 6급 비율이 30.2%(9만1571명)로 가장 높았으며, 5급 사무관 이상 비율은 8.3%로 조사됐다.

특히, 여성 공무원의 성장이 두드러졌다.

지방정부 여성 공무원은 2024년 대비 1618명 증가한 16만3328명으로, 전체 중 52.0%를 기록했다. 5급 이상 공무원 2만7139명 중 여성은 1만518명으로 조사 이래 처음으로 1만 명을 돌파했다.

비율 또한 2024년(34.73%) 대비 4.02%포인트 오른 38.75%를 기록하며 공직 내 여성 진출이 활발한 것으로 나타났다.

인사 운영 현황에서는 휴직 인원의 가파른 상승세가 눈에 띈다.

휴직 인원은 3만3948명으로 2024년 대비 2818명(9.1%) 증가했다.

휴직 사유는 육아휴직이 2만4266명(71.5%)으로 가장 많았고, 장기요양휴직 7140명(21.0%), 가족돌봄휴직 1659명(4.9%) 순이었다.

이는 육아휴직 경력 인정 확대 등 정부의 제도 개선과 함께 공직사회 내 가족친화적 문화가 안착하고 있음을 시사한다고 행안부는 분석했다.

한편, 2025년 신규임용 인원은 1만6243명으로 2024년 대비 2529명(13.5%) 감소하며, 2021년 이후 내림세를 이어갔다.

그러나 향후 3년간 정년퇴직 예정 인원이 2026년 4550명, 2027년 7837명, 2028년 9273명으로 증가할 것으로 예측돼 이에 맞춘 신규임용 규모도 다시 증가할 전망이다.

‘지방자치단체 공무원 인사통계’는 자치단체 인사제도 개선과 기본정책 수립을 위한 자료로 활용하기 위해 책자로 발간되며, 행안부 누리집과 국가데이터처를 통해 매년 5월 30일 공표하고 있다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “연도별 지방정부 공무원 인사데이터를 통해 지방 공직사회가 단순한 인력 관리를 넘어 지속 가능한 인사전략 수립이 필요한 시점임을 알 수 있다”며 “미래 행정수요에 기민하게 대응할 수 있는 인사정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.