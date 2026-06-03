만성질환·재생의료 연구 확대…민관학 협의체 출범 반려동물 데이터·바이오뱅크 구축 추진…“건강 100세 시대 준비”

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 반려동물 질병 연구를 국가 차원으로 확대하고 민간·학계와 협력한 통합 연구체계 구축에 나선다. 반려동물 고령화에 따른 만성질환 증가에 대응하고 재생의료 등 미래 의료기술 연구 기반을 마련하기 위해서다.

농림축산검역본부는 지난달 26일 경북 김천 본부에서 ‘반려동물 분야별 협의체’를 발족하고 반려동물 질병 연구 방향과 협력체계 구축 방안을 논의했다고 3일 밝혔다.

최근 반려동물 양육 가구가 늘고 관련 산업도 성장하면서 질병 유형도 다양해지고 있다. 특히 반려동물 고령화로 종양과 당뇨병, 비만 등 만성·비감염성 질환이 증가하고 있지만 관련 연구는 상대적으로 부족한 상황이다.

실제로 검역본부가 지난해 수행한 연구과제 186개 가운데 반려동물 관련 과제는 26개로 전체의 14% 수준에 그쳤다.

이에 검역본부는 올해 1월 바이러스질병과 내에 ‘반려동물질환연구실’을 신설했다. 연구실은 반려동물 감염병과 비감염성 질환 연구를 비롯해 생체자원은행 운영 기반 구축, 줄기세포 연구 등을 담당하고 있다.

이번에 출범한 협의체에는 농림축산식품부와 검역본부, 산업체, 학계, 임상 전문가 등 20여 명이 참여했다.

회의에서는 법정·신종 감염병에 대한 상시 감시체계 구축과 질병 데이터 기반 발생 예측 시스템 도입, 국가표준실험실 운영을 통한 진단 고도화 방안 등이 논의됐다.

반려동물 노화 관련 질환 연구와 줄기세포 기반 치료기술 표준화, 국가 차원의 질병 데이터 구축 필요성도 제기됐다.

참석자들은 민간 동물병원과 대학이 참여하는 상시 모니터링 체계를 구축하고 국가 단위 질병 데이터를 축적해야 한다고 제안했다. 반려동물 진료 행위와 질병명을 표준화해 의료 데이터 플랫폼을 구축해야 한다는 의견도 나왔다.

혈액과 조직, 세포, 유전정보 등을 체계적으로 수집·관리하는 바이오뱅크 구축 필요성도 논의됐다. 아울러 줄기세포 기반 재생의료 기술의 안전성 확보와 활용 기준 마련, 국산 반려동물 백신 개발을 위한 병원체 정보 제공 확대 등의 과제도 제시됐다.

검역본부는 협의체 논의 내용을 향후 연구 기획에 반영하고 반려동물질환연구실을 중심으로 질병 연구와 진단 데이터 구축, 생체자원 축적 등 연구 기반 확충을 추진할 계획이다.

최정록 검역본부장은 “이번 협의체는 반려동물 질병 연구와 정책, 현장이 유기적으로 연계되는 협력 기반을 마련하는 첫걸음”이라며 “민관학 협력을 통해 반려동물 질병 대응 연구체계를 고도화하고 사람과 반려동물이 함께 건강하게 공존할 수 있는 환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.