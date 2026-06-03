정성호 법무장관 페이스북에 글

[헤럴드경제=안대용 기자] 정성호 법무부 장관은 6·3 지방선거 당일인 3일 “오늘 반드시 가까운 투표소를 방문하셔서 소중한 한 표를 행사해 주시기 바란다”고 강조했다.

정 장관은 이날 오전 자신의 페이스북에 ‘투표가 세상을 바꿉니다’라는 제목의 글을 올려 이같이 적었다.

정 장관은 이 글에서 “오늘은 제9회 전국동시지방선거 본투표일”이라며 “주권자의 뜻이 어디로 향하는지에 따라 나와 지역의 미래도, 나라의 방향도 달라진다”고 했다.

이어 “내가 주인이고 내가 선택해야 한다”며 “유능하고 좋은 일꾼을 선택하면 나의 생활도 나아지고 지역도 발전한다”고 했다.

정 장관은 “무능하고 나쁜 자가 일꾼이 되면 지역의 내일은 없어지고 내 기회조차 빼앗길 것”이라며 “내가 사는 지역을 어떻게 발전시킬 것인지, 우리가 사는 대한민국을 어떻게 만들 것인지, 그리고 내 생활에 희망이 있을지는 우리 한 사람 한 사람의 선택에서 시작된다”고 했다.

그러면서 “지역의 주인은 바로 나”라며 “꼭 투표해야 한다”고 강조했다.