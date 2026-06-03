[헤럴드경제=박혜림 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 회원 개인정보 일부가 외부의 무단 접근으로 유출된 것으로 확인됐다. 티빙은 사고 인지 직후 보안 조치를 강화하고 모니터링을 진행 중이라며 관계 기관 조사에도 협조하겠다는 입장이다.

3일 티빙은 홈페이지 공지를 통해 개인정보 유출 사실을 알렸다.

유출된 항목은 회원 ID, 성명, 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일 등이다. 정확한 피해 규모와 유출 경로는 아직 공개되지 않았다.

티빙은 “주민등록번호와 결제 관련 유효 정보는 보유하고 있지 않아 유출 대상이 아니다”라고 강조했다.

다만 티빙은 추가 피해 예방을 위해 티빙과 같은 계정 정보를 다른 서비스에서도 사용하는 이용자에게 비밀번호 변경을 권고했다. 유출된 계정 정보가 다른 플랫폼 로그인 시도 등에 악용될 가능성을 차단하기 위한 조치다.

티빙 관계자는 “이번 보안 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “현재 사고 원인과 영향범위를 면밀히 확인하는 동시에 고객 보호 조치를 최우선으로 시행하고 있으며, 확인되는 사실은 투명하게 공개하겠다”고 말했다. 또 “정부 및 관계 기관 조사에도 성실히 협조하며 재발 방지 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

티빙은 피해 구제 절차와 후속 조치에 대해서는 추후 별도로 안내할 예정이다.