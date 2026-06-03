산업부-캐 천연자원부 ‘에너지 자원 공급망 협력포럼’ 개최

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 이달 말 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP) 최종 선정을 앞두고 캐나다산 원유를 최대 3.3배로 확대하는 등 에너지·자원 공급망 협력을 연계해 막판 공세에 나섰다.

산업통상부와 캐나다 천연자원부는 2일(현지시간) 캐나다 오타와에서 ‘한-캐나다 에너지 자원 공급망 협력 포럼’을 공동 개최했다. 이번 행사는 대한무역투자진흥공사(코트라) 주관으로 진행됐다.

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다를 방문 중인 강훈식 대통령 비서실장은 팀 호지슨 캐나다 천연자원부 장관과 사전 면담에서 정부 차원의 에너지·자원 협력 방향을 논의했다.

양측은 급변하는 글로벌 공급망 환경 속에서 양국이 신뢰할 수 있는 최적의 파트너라는 데 인식을 같이하고 원유·액화천연가스(LNG)·핵심광물 등 자원 모든 분야에서 호혜적 협력을 확대하기로 했다.

우선, 원유 분야에서 캐나다산 원유 도입량을 지난해 488만 배럴에서 올해 최대 1600만 배럴로 약 3.3배로 늘리고, 향후 연간 2000만 배럴까지 확대하는 방안을 모색하기로 했다.

이 경우 한국은 미국, 중국에 이어 캐나다의 3대 원유 수출국으로 부상하게 된다. 미국 의존도가 높았던 캐나다로서도 아시아로 수출선을 다변화할 기회다.

LNG 분야에서는 한국가스공사가 지분 5%로 참여해 연 70만t(톤)을 도입 중인 LNG 캐나다 1단계 사업을 기반으로 2단계 추진 방안을 논의했다.

2단계는 올해 3분기 내 최종 투자 결정을 목표로 진행 중이다. 신규 ‘Ksi Lisims’ 프로젝트(연 200만톤) 도입까지 더해질 경우 한국은 매년 총 340만톤(t) 규모의 캐나다산 LNG를 안정적으로 확보하게 된다.

핵심광물 분야에서도 우리 기업들은 리튬·희토류·니켈·동정광 등 90억3000만 캐나다달러 규모의 구매 계획과 1억3000만톤 캐나다달러의 흑연 광산 투자 의향을 밝힌 바 있다.

아울러 지난달 8일 양국 정상 간 통화의 후속 조치로 산업부와 캐나다 천연자원부는 올해 말까지 ‘핵심광물 공동비축 합동계획’을 마련하기로 했다.

이 밖에 한국지질자원연구원은 캐나다 지질조사소와 ‘자연수소 공동연구 이행협정(IA)’을 체결했다.

산업부 관계자는 “양국 정부와 코트라는 원유·LNG·핵심광물 등 에너지·자원 분야의 도입·투자 등 협력 사항이 차질 없이 이행될 수 있도록 지원하고, 기업의 현장 애로를 함께 해소하기로 했다”고 말했다.