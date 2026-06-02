2026년 일본 산업계는 지금 ‘대전환’의 초입에 서 있다. 일본 정부는 그동안 에너지, 탈탄소, 공급망 재편을 하나의 흐름으로 묶어 중장기적 산업·에너지 전환의 로드맵을 구체화해 왔다.

정부는 2040년까지 전체 발전량에서 태양광·풍력·수력 등 재생에너지가 차지하는 비중을 40~50% 수준까지 확대한다는 목표를 제시했으며, 탄소 가격제와 배출량거래제 도입을 단계적으로 확대해 기업의 온실가스 관리 책임을 강화하고 있다. 특히 2026년 4월부터 연간 10만톤 이상의 이산화탄소를 배출하는 기업을 대상으로 배출량거래제 의무화가 본격 시행되면서, 일본 기업에 재생에너지 사용과 탄소배출 정보 관리는 더 이상 선택이 아닌 필수 과제로 자리 잡고 있다.

이와 맥락을 같이하는 또 하나의 주요 정책은 경제 안보를 위한 제조 기반 확충이다. 지난 4월 일본 정부는 제조 기반 강화에 관한 중간 보고서를 발표하며 경제안보상 중요한 자원, 차세대 기술 개발에 필요한 핵심 소재·부품·기술에 대해 전 과정을 아우르는 일관 지원체계의 필요성을 지적했다. 일본 정부는 향후 이 보고서를 바탕으로 제조 기반 강화를 위한 시책을 구체화할 예정이다.

이처럼 에너지·탈탄소·공급망을 통합적으로 관리·지원하는 정책 기조는 더 이상 정부의 선언에 머무르지 않고, 기업 현장에서 실질적인 수요로 이어지고 있다. 그리고 변화의 중심에 일본 오사카·간사이 지역이 있다.

오사카는 17세기 항만을 기반으로 일본 최대의 상업 도시로 성장했으며, 근대 산업화 이후 중화학 공업 분야에서 일본을 대표하는 제조 도시로 발전했다. 일본의 전력·에너지 기업과 정밀기계·로봇 산업이 집적된 제조업 중심지로, 대규모 수요처와 관련 기업이 밀집해 있는 지역이기도 하다. 특히, 최근 글로벌 공급망 재편이 가속화되면서, 지리적 근접성과 신속한 납기 대응, 유연한 현장 대응 역량을 갖춘 한국 기업에 관한 관심도 자연스럽게 높아지고 있다.

지난 5월 오사카에서 열린 ‘2026 한일 에너지·소부장 비즈니스 파트너링 플라자’는 이러한 흐름을 현장에서 직접 확인할 수 있는 자리였다. 코트라 오사카무역관에서는 관서전력, 가와사키중공업 등 일본 주요 기업과 한국 에너지·소부장 기업들 30여 개 사가 참여하는 상담회를 4년째 개최해 오고 있다.

이 가운데 신재생 에너지 기업 A사는 동 상담회 참가를 계기로 대규모 발전소 리뉴얼 프로젝트를 수주하며 작년 한 해 동안 3700만달러에 달하는 수출 실적을 달성했다. 에너지 효율화와 안정적 공급, 탄소관리 요구를 동시에 해결해야 하는 일본 기업들 사이에서 경쟁력 있는 한국 기업을 찾는 움직임이 뚜렷하게 감지됐다. 한국 기업은 단순한 ‘보조적 선택지’를 넘어 당면한 과제를 함께 해결하는 실질적인 파트너로 자리매김하고 있다.

2026년의 한일 협력은 불확실성과 에너지 패러다임 변화에 공동 대응하는 전략적 파트너십으로 진화하고 있다. 일본의 산업 대전환이라는 큰 흐름 속에서, 한일 양국이 첨단 제조 분야에서 미래지향적 산업 동반자로 도약하기를 기대한다.

김경미 KOTRA 오사카무역관장