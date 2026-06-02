전국 180여명 참가…안전교육 및 서킷 주행

[헤럴드경제=권제인 기자] 미쉐린코리아는 강원도 태백 스피드웨이 서킷에서 개최한 ‘2026 미쉐린 트랙 데이’를 성황리에 마쳤다고 2일 밝혔다.

지난달 30~31일 양일간 열린 이번 행사에는 사전 모집을 통해 선발된 전국의 미쉐린 모터사이클 타이어 이용자 180여 명이 참가했다. 참가자들은 전문 안전 교육과 실제 서킷 주행 프로그램을 통해 모터사이클 라이딩의 즐거움과 미쉐린 타이어의 성능을 직접 체험했다.

미쉐린코리아는 모터사이클 입문자부터 숙련 라이더까지 보다 안전하게 서킷 주행 문화를 경험할 수 있도록 매년 ‘미쉐린 트랙 데이’를 운영하고 있다. 이 행사는 국내 미쉐린 모터사이클 타이어 이용자들이 함께하는 대표 라이딩 행사로 자리 잡으며 꾸준한 호응을 얻고 있다.

행사 첫날에는 서킷 주행 중심 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 전문 강사의 라이딩 안전 교육을 이수한 뒤 숙련도에 따라 5개 그룹으로 나뉘어 두 차례 주행 세션에 참가했다. 참가자들은 고속 코너링과 제동 상황 등 실제 서킷 환경에서 미쉐린 모터사이클 타이어의 접지력과 핸들링 성능을 경험했다.

둘째 날에는 미쉐린 모터사이클 타이어 전시와 함께 타이어 관리 및 라이딩 안전 수칙을 주제로 한 퀴즈 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램이 마련됐다. 참가자들은 자유롭게 교류하는 한편 서킷 주행 세션에도 참여하며 라이딩 경험을 이어갔다.

정영근 미쉐린코리아 모터사이클 영업·마케팅 매니저는 “서킷은 라이더가 주행의 즐거움과 자신의 한계를 경험할 수 있는 공간인 만큼 더 많은 라이더들이 안전하게 서킷 문화를 경험할 수 있도록 행사를 준비했다”며 “앞으로도 국내 라이더들과 지속적으로 소통하며 안전하고 즐거운 라이딩 문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.

한편 미쉐린코리아는 국내 모터사이클 라이더를 대상으로 다양한 주행 환경과 라이딩 스타일에 최적화된 타이어 라인업을 제공하고 있다. MotoGP 기술력을 기반으로 한 고성능 스포츠 타이어 ‘미쉐린 파워 GP2’를 비롯해 ‘미쉐린 파워 6’, ‘미쉐린 파워 슬릭 2’, ‘미쉐린 파워 컵 2’ 등 다양한 제품군을 운영하고 있다.