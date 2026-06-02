상하이·홍콩·타이베이 노선 비중 80% 이상

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 한국을 방문하는 외국인 관광객이 늘어나면서 중화권 노선을 중심으로 외국인 탑승객이 꾸준히 증가하고 있다고 2일 밝혔다.

지난해 이스타항공의 외국인 탑승객은 약 102만명으로 집계됐다. 이 중 약 50만명이 중화권 노선 이용객으로 전체 외국인 탑승객의 절반 수준을 차지했다. 올해 1분기에도 외국인 고객 약 30만명 중 13만명이 중화권 노선을 이용한 것으로 나타났다.

타이베이·송산 노선은 외국인 탑승객 비중이 2024년 57%에서 2025년 67%, 올해 1분기 69%까지 상승하며 꾸준한 증가세를 보였다. 인천-정저우 노선은 같은 기간 55%에서 73%까지 증가했다. 올해 3월 취항한 인천-홍콩 노선 역시 90% 수준을 유지하고 있다.

특히 제주 여행 수요가 가장 높은 것으로 나타났다. 제주-타이베이 노선의 외국인 탑승객 비중은 2024년 86%, 2025년 94%, 올해 1분기 96%로 지속 증가했으며, 제주-상하이 노선은 올해 1분기 98%에 달했다.

부산을 찾는 외국인 관광객도 증가하고 있다. 부산-타이베이 노선도 올해 1분기 외국인 탑승객 비중이 1월 79%, 2월 86%, 3월 92%로 매월 증가세를 보이고 있다.

이스타항공은 중화권 노선을 중심으로 현지 시장 공략을 강화하기 위해 영업 베테랑 직원을 현지 지점장으로 배치하고, 여행사와 기업체 등과의 네트워크를 확대하고 있다. 또한 현지 고객의 이용 편의성을 높인 야간 운항 스케줄 운영도 외국인 탑승객 증가를 견인한 것으로 보고 있다.

이스타항공은 중화권뿐만 아니라 일본 노선에서도 외국인 탑승객 유치를 위해 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있다. 지난 4월부터는 일본 인기 캐릭터 ‘시샤모네코’와 협업해 브랜드 친밀도를 강화하고 있다. 2011년 도쿠시마에서 탄생한 ‘시샤모네코’는 열빙어(시샤모)와 고양이(네코)가 결합된 형태의 캐릭터다. 더불어 정기적으로 특가 프로모션도 진행하고 있다.

2025년 인천-도쿄 노선의 외국인 탑승객 비중은 42%, 인천-도쿠시마 노선은 29% 수준이다.

이스타항공 관계자는 “앞으로도 국가별 현지화 전략을 통해 외국인 탑승객을 적극적으로 유치할 예정”이라며, “현지발 수요 확대를 통해 노선 경쟁력을 강화하고 국내 관광 산업 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 최근 50여 명 규모의 신입 객실승무원 공개 채용을 실시하는 등 하반기에 예정돼 있는 항공기 도입과 노선 확대에 따른 선제 대응에 적극 나서고 있다.