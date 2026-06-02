서울숲의 설계자 이명박 대통령, 성동의 미래 고재현을 응원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이명박 전 대통령이 6월 1일 오전 10시 서울 성동구의 대표적 랜드

마크인 서울숲을 전격 방문했다.

이 전 대통령의 이번 방문은 격전지로 부상한 성동구에서 상승세를 타고 있는 국민의힘 고재현 성동구청장 후보를 전폭 지원하기 위한 행보다.

특히 이 전 대통령이 과거 서울시장 시절 직접 기획하고 완성했던 ‘서울숲’ 현장에서 연대 유세를 펼침으로써, 전 성동구청장이자 현 서울시장 민주당 후보로 나선 정원오 후보 측의 ‘성동 업적론’을 정면으로 돌파하겠다는 구상이었다.

이명박 전 대통령이 성동구 방문지로 서울숲을 선택한 것은 매우 정교한 정치적 포석이다. 서울숲은 이 전 대통령이 서울시장 재임 시절 “뚝섬벌을 뉴욕 센트럴파크 같은 세계적 생태공원으로 만들겠다”며 뚝섬 경마장 부지를 대대적으로 개발해 2005년 개원한 그의 핵심 ‘시정 업적’이자 서울의 대표 녹지 공간이다

그동안 전 성동구청장이자 현 서울시장 민주당 후보인 정원오 후보와 민주당은 성수동의 자생적 발전과 서울숲의 활성화를 마치 자신들의 업적인 양 은연중에 포장해 왔다.

이번 이 전 대통령의 방문은 성동구 발전의 거대한 기틀을 닦은 ‘진짜 주역’이 누구인지 구민들에게 다시 한번 명확히 각인시키는 계기가 될 것이며, 남이 닦아놓은 인프라 위에서 자신들의 성과만을 내세우며 안주해 온 여당의 안일함을 심판하겠다는 강력한 메시지였다고 고재현 후보가 주장했다.

야권 거물급 인사 성동 총출동… 고재현 향한 지원 사격

이 전 대통령의 등판에 앞서, 이미 야권의 거물급 리더들이 성동구에 총출동해 고재현 후보를 위한 전폭적인 지원 유세를 펼침으며 현장 열기를 최정점으로 달구고 있다.

먼저 장동혁 국민의힘 대표는 성동구 금남시장을 직접 찾아 지지층 결집의 포문을 열었다. 장 대표는 고 후보를 가리켜 “미래 산업의 핵심인 AI 전문가이자 기술력을 검증받은 인재“라며 ”고재현이 성동의 새로운 미래를 책임져야 한다“고 강력히 호소한 바 있다.

성수동을 찾은 나경원 의원 역시 고재현 후보와 만나 힘을 실었다. 나 의원은 “성동의 해묵은 교통 문제와 정비사업을 해결하기 위해서는 말만 앞서는 정치인이 아니라, 민간과 기업에서 굵직한 프로젝트를 성공시켜 본 고재현 같은 진짜 실력자가 필요하다”며 전폭적인 지지를 보냈다.

이뿐만이 아니다. 마장동시장을 찾은 김문수 전 장관도 유세차에 올라 힘을 보탰다. 김 전 장관은 “기업 현장에서 뼈가 굵은 고재현이야말로 꼬인 규제를 풀고 성동의 경제 지도를 바꿀 적임자”라며 고 후보의 손을 치켜세웠다.

여기에 오세훈 서울시장 후보까지 가세해 서울시의 대대적인 도시계획과 성동구의 발전을 완벽하

게 호흡 맞춰 이끌어갈 최적의 파트너로 고재현 후보를 지목하며, 서울시 차원의 든든한 ‘원팀 서포트’를 약속했다. 당 대표부터 서울시장, 중진 의원과 전직 장관급 인사까지 결집한 그야말로 매머드급 총력 지원이다.

‘신화적 CEO’ 이명박이 선택한 고재현... 독보적인 ‘실무형 기업인 이력’ 주목

정치권에서는 현대건설 사장 출신의 ‘신화적 CEO’이자 대한민국 경제 성장을 이끌었던 이명박 전 대통령이 구청장급 선거 현장에 직접 등판하는 것 자체를 극히 이례적인 사건으로 보고 있다. 이 전 대통령이 고재현 후보 지원에 팔을 걷어붙인 배경에는 고 후보가 가진 독보적인 ‘실무형 기업인 이력’이 자리 잡고 있다는 분석이다.

고재현 후보는 국내 굴지의 대기업을 거쳐 국민 모바일 내비게이션으로 자리 잡은 ‘티맵 모빌리티’의 대외정책총괄을 역임한 당의 핵심 영입 인재다. 국회 입법과 공공정책기관, 유일호 경제부총리 비서관을 거치며 탄탄한 공공 행정 메커니즘을 배운 것은 물론, 대기업 현장에서 실무 경제 감각을 검증받은 실력자라는 점에서 추진력과 실행력을 가치로 내건 이번 지원 유세의 의미가 더욱 뜻깊다.

고재현 “서울숲 만든 이명박, 발전시킨 오세훈과 함께 성동 르네상스 열 것”

고재현 성동구청장 후보는 오늘의 유세를 성동의 안일한 행정을 끝내고 ‘진짜 경제 도약’을 이루는 분수령으로 선언할 예정이다.

고 후보는 “지금의 서울숲을 있게 한 이명박 전 대통령님을 비롯해 당 지도부와 오세훈 시장이 저 고재현의 실행력과 가능성을 전폭적으로 신뢰해 주고 계신다”며 “전 성동구청장이자 현 서울시장 민주당 후보인 정원오 후보의 12년 장기집권과 그 기조를 그대로 답습해 온 현 민주당 유보화 성동구청장 후보를 겨냥, 이들이 지난 세월 성동을 자신들의 전유물처럼 여겨왔지만 정작 구민들이 매일 겪는 고질적인 교통체증, 학교 설립 등 멈춰 선 정비사업은 하나도 해결하지 못했다”고 날을 세웠다.

이어 고 후보는 “서울숲을 만든 이명박 전 대통령의 거대한 비전, 그리고 서울시의 대대적인 도시계획을 이끄는 오세훈 시장의 강력한 실행력을 완벽하게 이어받을 최적의 파트너는 바로 대기업 전문가 출신인 저 고재현뿐”이라며 “보여주기식 행정을 완전히 깨부수고, 구민들이 매일 체감할 수 있는 강력한 ‘생활의 변화’와 대기업 투자를 유치하는 ‘세일즈 구청장’으로서 성동을 새로운 서울의 심장으로 도약시키겠다”고 강력한 포부를 밝혔다.

고재현 후보 캠프 측은 6월 1일 오전 10시 서울숲 유세에 수많은 성동구민과 지지자들이 운집해 ‘고재현 상승세’가 성동구 전체로 확산하는 결정적 계기가 될 것으로 기대하고 있다.