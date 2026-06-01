[헤럴드경제=최원혁 기자] 욕실 내 물건들을 잘못 관리할 경우 세균과 곰팡이, 환경호르몬 등에 노출돼 심각한 건강상의 문제를 유발할 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.

최근 김혜란 약사는 자신의 인스타그램에 ‘욕실 속 최악의 염증 물질’이라는 제목의 영상을 올렸다.

그는 “욕실은 깨끗하게 관리하지 않으면 습하고 따뜻해서 세균이 가장 잘 번식하는 공간”이라며 “평소에 여드름과 비염, 잔기침, 모낭염이 자주 생기고 면역력이 떨어진다면 욕실 환경부터 한번 점검해 봐야 한다”고 조언했다.

우선 몸에 직접 닿는 샤워볼을 언급했다. 김혜란 약사는 “샤워볼은 1달마다 교체해야 한다. 사용 후에는 물기를 완전히 말려야 하고 통풍이 안 되는 욕실이라면 더 자주 교체해야 한다”고 했다.

샤워기 헤드 역시 오염되기 쉬운 사각지대로 꼽혔다. 그는 “2~3개월마다 필터를 교체하고 헤드는 식초 물이나 구연산에 주기적으로 세척해 관리해야 한다”고 했다. 이어 “오래된 헤드와 호스는 과감히 교체하는 것이 좋다”고 말했다. 특히 “샤워기 물로 양치하거나 입을 헹구는 습관은 줄여야 한다”고 강조했다.

김혜란 약사는 청소할 때 자주 쓰는 락스 역시 오남용 시 치명적인 위험을 초래할 수 있어 각별한 주의를 요구했다. 그는 “락스는 뜨거운 물, 세제, 식초와 절대 혼합해선 안 된다”며 “사용 시 환기는 필수이며 반드시 고무장갑을 착용하고 사용 후에는 충분히 물로 헹궈내야 한다”고 했다.

또 매일 발에 닿는 욕실 슬리퍼에 대해서도 “슬리퍼를 고를 때는 화학 냄새가 강한 PVC 제품을 피하고, EVA나 실리콘 등 무독성 소재인지 확인해야 한다”고 했다. 그러면서 “오래되면 미세플라스틱과 환경호르몬 노출 위험이 커진다”며 “햇빛에 건조하고 정기적으로 교체해 줘야 한다”고 덧붙였다.