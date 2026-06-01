국내 4만5364대로 23.1% 감소 “부품 수급 차질로 생산 줄어”

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 지난 5월 한 달 동안 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 7.7% 즐어든 32만5473대를 판매했다고 1일 밝혔다.

현대차는 지난달 국내 시장에서 전년 동월 대비 23.1% 감소한 4만5364대를 판매했다.

세단은 플래그십 모델 그랜저 5183대, 준중형 모델 아반떼 4526대, 중형 모델 쏘나타 4118대 등 총 1만4876대를 팔았다.

레저용 차량(RV)은 중형 SUV(스포츠유틸리티차량) 싼타페 2862대, 순수 전기차 아이오닉 5 2575대, 준중형 SUV 투싼 2183대 등 총 1만5799대 판매됐다.

소형 상용 차량은 포터 4270대, 스타리아 1912대 등 총 6312대 판매됐다. 중대형 버스와 트럭은 총 2216대 판매됐다.

럭셔리 브랜드 제네시스는 대형 세단 G80 2220대, 중형 SUV GV70 1798대, 준대형 SUV GV80 1547대 등 총 6161대가 팔렸다.

현대차는 지난달 해외 시장에서 전년 동월보다 4.6% 줄어든 28만109대를 판매했다.

현대차 관계자는 “협력사 부품 수급 차질에 따른 생산 감소 영향이 이번 달에도 이어지며 주요 차종의 공급이 제한됐다”며 “더 뉴 그랜저의 출고가 이번 달부터 본격화되는 만큼 판매 실적은 점차 회복할 것으로 기대한다”고 말했다.