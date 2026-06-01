올해 1·3·4월 이어 네 번째로 월 4만대 이상 판매 쉐보레 트랙스 크로스오버, 판매 견인 1~4월 국내 승용차 수출 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 제너럴모터스(GM) 한국사업장이 지난 5월 한 달 동안 국내외 시장에서 모두 4만7081대를 판매, 지난 3월에 이어 3개월 연속 월 4만대 이상의 판매고를 올렸다고 1일 밝혔다.

GM 한국사업장은 지난달 해외 시장에서 총 4만6273대를 판매했다. 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)는 2만9988대, 트레일블레이저(파생모델 포함)가 1만6285대 판매되며 실적은 견인했다. 특히, 두 모델은 지난해 미국 시장에서 총 42만2792대가 판매돼 소형 SUV(스포츠유틸리티차량) 세그먼트에서 약 43%의 점유율을 기록한 바 있다.

구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 “쉐보레 트랙스 크로스오버가 지난해에 이어 올해도 1월부터 4월까지 4개월 연속 국내 완성차 수출 1위를 달성하고 있는 등 쉐보레 모델이 글로벌 시장에서 긍정적인 모멘텀을 유지하고 있다”며 “6월에도 할부 등 다양한 구매 혜택을 마련해 더 많은 국내 고객이 쉐보레 브랜드 특유의 감성과 매력을 느낄 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편, GM 한국사업장은 6월 한 달간 특별 프로모션을 실시, 국내 고객들에게 풍성한 혜택을 제공한다. 쉐보레 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저와 아메리칸 프리미엄 픽업트럭 시에라를 구매하는 고객을 대상으로 다양한 할부 프로그램과 현금 및 유류비 지원 등을 제공한다.

GM 한국사업장 관계자는 “멀티 브랜드 전략을 바탕으로 국내 고객들에게 다양한 제품 포트폴리오를 선보이고 있다”며 “앞으로도 전국 서비스센터 네트워크를 통해 GM 본사 인증 기술과 표준화된 절차를 기반으로 고품질 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.