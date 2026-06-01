6월 8~21일 성수동 쎈느서 브랜드 팝업 브랜드 모티브 카페, 포토존 등 운영 페라리 아말피 스파이더 국내 최초 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리코리아가 고객들에게 브랜드 체험 기회를 제공하기 위해 국내 최초로 몰입형 브랜드 공간 카사 페라리를 운영한다고 1일 밝혔다.

행사는 오는 6월 8일부터 21일까지 서울 성수동 쎈느에서 진행되며, 일반 방문객은 네이버 예약을 통해 사전 예매할 수 있다.

이번 카사 페라리는 도약하는 말 엠블럼이 품은 세 가지 영혼인 레이싱, 스포츠카, 라이프스타일을 한자리에서 입체적으로 경험할 수 있도록 구성됐다는 게 회사 측의 설명이다. 특히, 장인 정신과 창의성, 동시대적 문화가 공존하는 성수동의 로컬 감성과 이탈리아 럭셔리 헤리티지가 결합하여 현대적인 서울의 시선으로 페라리를 재해석한 차별화된 브랜드 경험을 선사할 예정이다.

아울러 이번 행사의 메인 이벤트로 페라리 아말피 스파이더가 국내 최초로 대중에 공개된다. 해당 모델은 페라리 아말피 고유의 완벽한 비율과 우아한 실루엣을 그대로 계승하면서 오픈톱 주행이 선사하는 독보적인 감성을 더한 것이 특징이다. 또한, 카사 페라리 운영 기간 중인 오는 14일에는 페라리 고객들을 특별 초청해 국내 중계 일정에 맞춰 WEC 르망 24시 라이브 뷰잉 스페셜 세션을 진행한다.

이 외에도 페라리 브랜드를 모티브로 한 음료, 디저트, 젤라또 등을 즐길 수 있는 전용 카페가 함께 운영된다. 공간 곳곳에는 다양한 포토존이 마련되어 있어 방문객들에게 특별한 경험과 추억을 선사한다.

한편, 카사 페라리는 오는 9일부터 21일까지 일반 대중에게 공개된다. 모든 세션은 네이버 플레이스를 통한 사전 예약제로만 운영되며, 세션당 이용 시간은 최대 1시간 30분이다.