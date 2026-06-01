7월 17일까지 작품 접수…총상금 1910만원 규모 유아부터 고교생·학교 밖 청소년까지 참여 가능 우수작 특별전시·한독 학생미술교류전 출품 기회 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 어린이와 청소년이 자신의 꿈과 미래를 그림으로 표현하는 ‘제18회 미래내모습그리기대회’가 열린다.

한국폴리텍대학은 고용노동부가 주최하고 한국폴리텍대학이 주관하는 ‘제18회 미래내모습그리기대회’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이 대회는 어린이와 청소년이 다양한 직업 세계를 이해하고 자신의 진로를 구체적으로 설계할 수 있도록 마련된 행사다. 2009년 첫 개최 이후 지금까지 20만6000여명이 참가하며 대표적인 진로 탐색 프로그램으로 자리 잡았다.

참가 대상은 만 18세 미만의 유아와 초·중·고교생, 학교 밖 청소년 등이다. 참가자는 ‘내가 선택한 미래의 나’를 주제로 자신이 꿈꾸는 직업과 미래의 모습을 자유롭게 그림으로 표현하면 된다. 출품은 1인 1점으로 제한된다.

작품 접수는 7월 17일까지 대회 홈페이지를 통해 참가 신청을 한 뒤 원본 작품을 우편으로 제출하면 된다. 입상작은 오는 8월 26일 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

이번 대회에서는 총 292점의 입상작을 선정해 시상하며, 상금 규모는 총 1910만원이다. 대상 수상자 16명에게는 고용노동부 장관상, 교육부 장관상, 여성가족부 장관상, 서울특별시장상 등이 수여되며 각각 50만원의 상금이 지급된다.

입상작 가운데 우수작은 오는 9월 ‘직업능력의 달’을 맞아 열리는 특별전시에 전시된다. 또한 한국·독일 학생미술교류전에 출품할 수 있는 기회도 제공된다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “아이들이 그림 한 장에 담는 꿈은 단순한 상상이 아니라 스스로의 미래를 향한 첫걸음”이라며 “18년 동안 20만명이 넘는 어린이와 청소년이 이 대회를 통해 자신의 가능성을 발견해 온 만큼 올해도 더 많은 학생들이 꿈을 펼치길 바란다”고 말했다.