기업·기관 겨냥 디지털 자산 수탁 서비스 출시 권한관리·AML·상시관제 갖춘 다중 보안 체계 스테이블코인 확산에 지갑 인프라 경쟁 가열

[헤럴드경제=박혜림 기자] 안랩의 블록체인 자회사 안랩블록체인컴퍼니(ABC)가 기업과 기관을 겨냥한 디지털 자산 수탁 서비스 시장에 나선다.

ABC는 디지털 자산 보관·관리를 지원하는 커스터디 서비스 ‘ABC 클라우드 월렛’을 공식 오픈했다고 1일 밝혔다.

ABC 클라우드 월렛은 개인과 기업, 기관, 재단 등이 온라인으로 신청해 이용할 수 있는 디지털 자산 수탁 서비스다. 단순 보관을 넘어 조직 내부 기준에 따라 디지털 자산 운용 권한과 정책을 설정하고 관리할 수 있도록 설계됐다.

주요 기능은 기업·기관 환경에 맞춘 디지털 자산 운영 및 권한 관리, MPC(Multi-Party Computation·다자간 계산)와 콜드월렛, 상시 관제 기반의 다중 보안 체계 등이다.

온체인 자금세탁방지(AML) 기능과 자체 개발 블록체인 인텔리전스 서비스 ‘빅스캔(BICScan)’을 활용한 거래 모니터링도 제공한다. Web3 보안 인텔리전스 지원과 WaaS(Wallet as a Service) 기반 금융 연계, 스테이블코인 활용 확장성도 갖췄다.

ABC는 이를 통해 기업과 기관이 별도 인프라 운영 부담을 줄이면서 디지털 자산 보관과 운용 체계를 마련할 수 있도록 지원한다는 계획이다. 스테이블코인 기반 결제와 정산 환경 변화에도 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

ABC가 스테이블코인 활용 확장성을 내세운 배경에는 최근 가상자산 지갑 인프라 경쟁이 있다. 달러 기반 스테이블코인 결제 확산 기대가 커지면서 결제·정산에 필요한 지갑 서비스 확보가 관련 업계의 주요 과제로 떠오르는 모습이다.

강석균 ABC 대표는 “ABC 클라우드 월렛은 지난 3년 6개월간 240만명의 개인 고객과 100여 개 기업 고객을 대상으로 지갑 서비스를 운영하며 축적한 ABC의 보안·운영 경험과 자체 지갑 기술력이 집약된 서비스”라며 “디지털 자산 시장이 결제·정산·디지털 금융 인프라 영역으로 빠르게 확장되고 있는 가운데, ABC는 보안 역량과 자체 지갑 개발 기술을 바탕으로 보다 안전한 Web3 금융 인프라를 제공해 나가겠다”고 말했다.

ABC는 서비스 출시를 기념해 온보딩 비용 무상 지원 프로모션도 진행한다. 서비스 도입을 검토하는 고객의 초기 부담을 낮추기 위해 초기 세팅과 연동에 필요한 비용을 한정적으로 지원할 예정이다.

서비스 신청과 세부 내용은 ABC 클라우드 월렛 홈페이지에서 확인할 수 있다.