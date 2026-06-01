[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)와 과천시청소년재단(대표 박영미)은 지난 5월 28일 경기도 과천시에 위치한 한국마사회 본관에서 ‘과천지역 청소년 중독예방 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

이날 협약식에는 한국마사회 정인균 사업기획처장과 과천시청소년재단 박영미 대표이사를 비롯해 양 기관 임직원 20여 명이 참석해 청소년의 건강한 성장과 중독 예방을 위한 협력 의지를 다졌다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 과천시 청소년을 대상으로 한 중독예방 캠페인과 학교로 찾아가는 예방교육 및 상담을 추진할 예정이다. 또한 위기청소년을 위한 힐링승마 프로그램 운영, 청소년재단 상담인력 대상 교육 및 전문 자문 제공 등 다양한 사업을 공동으로 전개해 나갈 계획이다.

한국마사회 정인균 사업기획처장은 “과천시청소년재단과의 협력을 통해 과천시 청소년을 위한 다양한 중독예방 및 보호사업에 유캔센터의 역량을 집중하겠다”며 “양 기관의 긴밀한 협업을 바탕으로 지역사회 현안을 해결하는 모범적인 사례를 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

앞서 한국마사회 유캔센터는 지난 달 30일 과천청소년문화의집에서 개최된 ‘제1회 과천시 청소년 축제’에서 도박중독 예방 캠페인 부스를 운영했다.