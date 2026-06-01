AI 접목 환자 치료 기술·신약 타겟 발굴 플랫폼 구축…2030년 말까지 협력 삼성서울병원 의료 데이터 기반 ADC 등 신약 개발…글로벌 임상 전략 활용 김경아 사장 “삼성만의 헬스케어 생태계로 환자 미충족 의료 수요 해결할 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성이 보유한 바이오 R&D 역량과 메디컬 인프라가 만나 인공지능(AI) 기반의 차세대 신약 타깃 발굴과 초정밀 의료 기술 개발을 위한 메가 플랫폼 구축에 나선다.

삼성바이오에피스는 삼성서울병원과 바이오 메디컬 분야의 차세대 기술 역량 확보를 위한 공동 연구 협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 지난달 29일 인천 송도 삼성바이오에피스 사옥에서 열린 협약식에는 김경아 삼성바이오에피스 사장과 박승우 삼성서울병원 원장이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 공동 협의체 및 연구자문위원회를 구성하고, 오는 2030년 말까지 약 4년 반 동안 다양한 국면의 혁신 바이오 연구 과제를 함께 수행할 예정이다.

삼성바이오에피스는 삼성서울병원이 장기간 축적해 온 풍부한 임상 및 의료 데이터를 바탕으로, AI 기술을 접목한 최적의 환자 맞춤형 치료 기술을 개발하는 데 집중한다. 나아가 고부가가치 신약 타겟 발굴 플랫폼 기술을 구축하고, 이를 통해 확보한 연구 데이터를 차세대 항암 모달리티인 항체약물접합체(ADC) 등 신약 R&D와 글로벌 임상 전략 수립에 적극적으로 연계한다는 구상이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 “이번 협약은 삼성만이 가진 차별화된 헬스케어 생태계를 고도화해 환자의 미충족 의료 수요를 해결하고 기술 혁신을 선도하는 기반이 될 것”이라며 “삼성서울병원과 함께 환자의 더 나은 삶에 기여하는 실질적인 연구 성과를 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박승우 삼성서울병원 원장 역시 “미래의료는 환자 개개인에 맞춘 초정밀 의료를 구현해 나가는 과정”이라며 “미래의료 시대를 한 걸음 앞당기고 대한민국 바이오 의료가 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 삼성바이오에피스와의 협력을 성공으로 이끌겠다”고 강조했다.