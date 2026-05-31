“콘텐츠 제작 등 과정에 더욱 주의”

[헤럴드경제=김진 기자] 스타쉽엔터테인먼트가 신인 그룹 아이딧의 멤버 김민재에게 제기된 이른바 ‘일베’ 의혹을 전면 부인했다.

31일 연합뉴스에 따르면 스타쉽은 이날 입장문을 통해 “현재 온라인상에서 제기되는 특정 의혹은 사실이 아니며, 어떠한 의도 또한 없었음을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.

김씨는 지난 17일 공개한 브이로그 등을 계기로 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’ 이용자란 의혹에 휩싸였다. 김씨는 브이로그에서 거꾸로 촬영한 영상에 오후 7시를 뜻하는 ‘19:00’ 자막을 표기했다. 최근 팬 플랫폼 베리즈에 “이야!!”라는 메시지를 올렸다.

그러자 일각에선 이 같은 콘텐츠가 일베에서 고(故) 노무현 전 대통령 등을 비하하는 취지로 사용하는 표현이라는 의혹이 제기됐다.

스타쉽은 브이로그 영상과 관련해 “김민재는 새로운 촬영 방식에 익숙하지 않은 상태였기에 촬영 과정에서 방향을 혼동해 영상을 거꾸로 촬영한 채 담당 직원에게 전달했다”며 “영상 내 자막 및 문구도 거꾸로 촬영된 영상 형식에 맞춰 편집 과정에서 거꾸로 삽입한 것”이라고 설명했다. 이어 “특정 의미나 의도를 담고 제작된 것이 아니다”라며 “영상에 표기된 19시는 실제 무대가 종료된 시간”이라고 설명했다.

또 스타쉽은 ‘이야’라는 표현에 대해 “일반적인 감탄 표현”이라며 “해당 표현이 특정 사이트에서 사용되는 표현임을 인지하지 못한 채 사용했다”고 해명했다.

스타쉽은 “아티스트(김민재)는 예상치 못한 상황으로 심려를 끼쳐 드리게 된 점에 대해 조심스럽고 죄송한 마음을 가지고 있다”며 “앞으로는 콘텐츠 제작 및 업로드 전 과정에서 보다 면밀한 확인과 내부 검수를 진행해 유사한 오해가 발생하지 않도록 더욱 주의를 기울이겠다”고 했다.