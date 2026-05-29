[헤럴드경제=한지숙 기자] 그룹 NCT 도영이 나라를 지키는 군 장병과 고의적 자해 유족을 위해 한국생명존중희망재단에 1억원을 기부했다.

한국생명존중희망재단은 “도영이 대한민국 군 장병 고의적 자해 위기 지원 및 아동·청소년 유족을 위해 재단에 1억원을 지정 기부했다”고 29일 밝혔다.

도영은 “팬들에게 자주 건넸던 말 중에 ‘내일은 분명 오늘보다 더 행복해질 거다’라는 말이 있다. 저는 결국 내일은 오늘보다 한 걸음 더 따듯하고 행복한 방향으로 나아간다고 믿는다”면서 “이번 기부를 통해 저의 응원이 전해졌으면 좋겠고, 모든 분들이 용기 낼 수 있는 힘이 됐으면 좋겠다”라고 전했다.

정윤순 한국생명존중희망재단 이사장은 “군 장병들의 정신건강을 지키는 일과 고의적 자해 유족 아동·청소년들이 상실의 아픔을 극복하도록 돕는 것은 우리 사회 안전망 구축의 핵심 과제”라며 “도영의 진심 어린 나눔은 절망의 문턱에 선 이들을 사회와 다시 연결하는 소중한 ‘생명의 고리’가 될 것이다”라고 화답했다.

한편 도영은 ‘천명지킴 프로젝트’의 생명대사로 활동 중이다. 이 프로젝트는 2026년 고의적 자해 사망자 1000명 감축을 목표로 정부와 민간, 국민이 함께 생명존중 문화 확산을 노력하는 범국가적 실천 사업이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.