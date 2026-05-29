“연환산 매출액 470억 달러 돌파” 차세대 모델 ‘미토스’ 몇주내 공개

[헤럴드경제=정목희 기자] 연내 기업공개(IPO)를 추진 중인 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽의 기업가치가 경쟁사 오픈AI를 넘어섰다. 이번 투자 라운드에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 반도체 기업들도 참여한 것으로 나타났다.

앤트로픽은 최근 진행한 시리즈H 투자 라운드에서 650억달러를 유치했으며, 투자 후 기업가치가 9650억달러(약 1440조원)로 평가됐다고 28일(현지시간) 밝혔다.

이는 지난 2월 평가액인 3800억달러보다 2.5배 이상 증가한 규모다. 상장을 추진 중인 경쟁사 오픈AI가 지난 3월 말 기록한 기업가치 8520억달러도 넘어섰다.

다만 업계에서는 오픈AI 역시 상장 시 최대 1조달러 수준의 기업가치를 인정받을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

앤트로픽은 이달 초 기준 연 환산 매출액(ARR)이 470억달러를 돌파했으며, 클로드를 업무에 활용하는 이용자도 빠르게 늘고 있다고 설명했다.

크리슈나 라오 최고재무책임자(CFO)는 “이번 자금 조달은 우리가 경험 중인 사상 최대 수준의 수요에 대응하고 연구 최전선에서 경쟁력을 유지하며 더 많은 업무 환경에 클로드를 도입하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 새로 확보한 자금을 AI 인프라 확충에 투입하겠다는 의미로 해석된다.

특히 이번 투자 라운드에는 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 메모리 반도체 기업이 ‘전략적 인프라 파트너’로 참여해 주목된다.

앤트로픽은 “이들 기업의 기술은 글로벌 메모리·저장장치·로직 칩 공급망에서 핵심 역할을 하고 있다”며 “협력 관계는 고객 수요에 맞춰 컴퓨팅 역량을 안정적으로 확장하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

앤트로픽은 사이버 보안 위험을 우려해 일반 공개를 한 달 이상 미뤄왔던 최상위 모델 ‘클로드 미토스’도 몇 주 내에 공개하겠다고 발표했다.

앤트로픽은 “이와 같은 수준의 능력을 갖춘 모델은 일반에 공개되기 전 더욱 강력한 사이버 보안 조치가 필요하다”며 “우리는 이러한 보안 조치 개발을 빠르게 진행 중이며 몇 주 안에 미토스급 모델을 고객에게 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

앤트로픽은 지난달 초 전문가 수준의 사이버 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 AI 모델 ‘클로드 미토스’의 개발 사실을 알리면서, 해커 등에 악용될 것을 우려해 일반 공개를 보류해왔다.

한편 앤트로픽은 미토스의 하위 모델이자, 공개된 모델 가운데 최상위 모델인 ‘오퍼스’의 새 버전 ‘오퍼스4.8’을 이날 공개했다.

앤트로픽은 오퍼스4.8이 이용자에게 답변할 때 정직성이 높아졌고, 악의적 사용자의 악용 유도에 동조하는 ‘오정렬 행동’ 발생 비율은 크게 감소했다고 설명했다.

또 AI의 성능을 가늠하는 지표(벤치마크) 점수도 전작보다 상당 부분 개선돼 코딩, 에이전트 활용, 금융분석 등 지표에서 오픈AI의 GPT-5.5나 구글의 제미나이3.1 프로 등 경쟁작을 능가했다고 밝혔다.

전문가 수준 추론 능력을 측정하는 ‘인류의 마지막 시험(HLE)’ 지표에서도 49.8%를 기록해 GPT-5.5와 제미나이3.1 프로를 앞섰다고 덧붙였다.

오퍼스4.8은 이날부터 사용할 수 있으며, API 이용 요금은 전작인 오퍼스4.7과 동일하다.