6월 서울국제관광전 참가

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시가 국내 최대 규모 국제관광 박람회인 ‘제41회 서울국제관광전(SITF 2026)’에 참가해 ‘관광도시 광양’을 수도권 주민에게 홍보한다.

광양시는 다음 달 4일부터 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 관광 박람회에서 전라남도 공동 홍보관 내 광양시 홍보부스를 운영하고, 신규 관광자원과 체험·체류형 관광 콘텐츠를 중심으로 광양 관광자원을 홍보하게 된다.

시에서는 백운산과 섬진강, 광양만의 자연경관을 바탕으로 섬진강별빛스카이, 배알도별빛야영장, 남파랑길 광양 코스 등을 연계한 관광 콘텐츠를 선보인다.

게다가 야간 경관과 미식 콘텐츠를 더해 ‘걷고 체험하며 머무는 광양 여행’을 집중적으로 소개할 예정이다.

이와 함께 하반기 개장을 앞둔 구봉산 체험형 조형물 ‘파노라마 워크’를 함께 소개해 신규 관광자원을 알리고 향후 방문 수요 확보에 나설 방침이다.

광양시 관광과 관계자는 “단체관광, 윤동주 테마관광, 개별 미션투어 등 관광객 유형과 여행 목적에 맞춘 맞춤형 관광 인센티브 제도를 홍보해 실제 방문으로 이어지게 할 방침”이라고 말했다.