[헤럴드경제=이명수 기자] 쥬얼리 출신 가수 서인영이 싸이의 메가 히트곡 ‘강남스타일’에 참여할 뻔했다고 밝혔다.

스타투데이에 따르면 지난 27일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 모모 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 과거 가장 호흡이 잘 맞았던 프로듀서로 싸이를 꼽으며 당시를 회상했다.

그녀는 “녹음이 거의 20분 안에 끝날 정도였다”며 “싸이 오빠가 내 목소리를 예뻐해줬다”고 말했다.

특히 그녀는 싸이의 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’에도 참여 제안을 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다. 서인영은 “원래 싸이 오빠가 ‘네가 해라’라고 했는데 못 했다”며 “‘낮에는 따사로운 인간적인 여자’ 랩 파트가 원래 내 부분이었다”고 털어놨다.

이어 “여자 버전이 나였다”며 “다른 데 가서 말하면 오버하는 것 같아서 얘기를 안 했는데, 지금 생각하면 내가 실수한 거다. 지금 시켜보라면 당장 한다”고 아쉬워 했다.