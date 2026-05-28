우원식 국회의장 퇴임 기자회견서 소회

우원식 국회의장은 자신의 임기에 대해 “격변과 격동의 한복판이었다”고 규정하면서 ‘민주주의를 수호하고 헌정질서를 회복한 것’을 핵심 성과로 꼽았다. 다만 개헌 무산에 대해서는 아쉬움을 토로했다. 우 의장은 28일 퇴임 기자회견에서 “지난 2년이 하루도 그냥 지나간 날이 없었던 것처럼 느껴진다”며 “비상계엄, 탄핵, 조기 대선, 또 정권 초기에 개혁 국면에서 국회에 주어진 역할, 감당해야 할 책임이 컸다”면서 이같이 밝혔다. 그는 “그야말로 격변과 격동의 한복판에 있었던 것 같다”며 “갈등과 대립도 컸지만 그런 가운데서도 적잖은 변화, 성과를 만들어왔다”고 강조했다.

우 의장은 “12·3 비상계엄에 맞서 민주주의를 수호하고 헌정질서를 회복했고, 국가적 위기 상황에서 국회가 헌정질서 회복을 주도했고, 대내외적으로 국회에 대한 신뢰도가 높아졌다”고 설명했다. 비상계엄 대응 과정과 관련 “대체로 큰 흠결 없이, 틀리지 않은 판단을 했다는 것이 이후 헌법재판의 결과를 통해서도 확인됐다”고 밝혔다.

개헌안 무산에 대해 우 의장은 “정말 아쉽다”며 “국민적 합의가 높은 것부터 시작하는 단계적 개헌에 국민적 공감대도 넓어졌다”고 평가했다. 주소현·전현건 기자