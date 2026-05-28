우원식 국회의장 퇴임 기자회견서 소회

우원식 국회의장이 상반기 국회 종료를 앞둔 28일 오전 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 발언하고 있다. 이상섭 기자
우원식 국회의장이 상반기 국회 종료를 앞둔 28일 오전 서울 여의도 국회 접견실에서 열린 퇴임 기자회견에서 발언하고 있다. 이상섭 기자

우원식 국회의장은 자신의 임기에 대해 “격변과 격동의 한복판이었다”고 규정하면서 ‘민주주의를 수호하고 헌정질서를 회복한 것’을 핵심 성과로 꼽았다. 다만 개헌 무산에 대해서는 아쉬움을 토로했다. 우 의장은 28일 퇴임 기자회견에서 “지난 2년이 하루도 그냥 지나간 날이 없었던 것처럼 느껴진다”며 “비상계엄, 탄핵, 조기 대선, 또 정권 초기에 개혁 국면에서 국회에 주어진 역할, 감당해야 할 책임이 컸다”면서 이같이 밝혔다. 그는 “그야말로 격변과 격동의 한복판에 있었던 것 같다”며 “갈등과 대립도 컸지만 그런 가운데서도 적잖은 변화, 성과를 만들어왔다”고 강조했다.

우 의장은 “12·3 비상계엄에 맞서 민주주의를 수호하고 헌정질서를 회복했고, 국가적 위기 상황에서 국회가 헌정질서 회복을 주도했고, 대내외적으로 국회에 대한 신뢰도가 높아졌다”고 설명했다. 비상계엄 대응 과정과 관련 “대체로 큰 흠결 없이, 틀리지 않은 판단을 했다는 것이 이후 헌법재판의 결과를 통해서도 확인됐다”고 밝혔다.

개헌안 무산에 대해 우 의장은 “정말 아쉽다”며 “국민적 합의가 높은 것부터 시작하는 단계적 개헌에 국민적 공감대도 넓어졌다”고 평가했다. 주소현·전현건 기자


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