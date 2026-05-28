“AI시대 경쟁력은 좋은 콘텐츠” 매월 최대 1000만원 활동비 지급

네이버가 콘텐츠 생태계에 5년간 1조원을 투입한다. 인공지능(AI) 플랫폼 경쟁이 모델 성능 중심에서 데이터 품질과 서비스 경험으로 옮겨가는 가운데, 네이버 AI 경쟁력을 ‘좋은 콘텐츠’와 이를 만들어내는 창작자 생태계에서 찾겠다는 판단이다.

25년간 쌓아온 네이버의 검색·콘텐츠 및 창작자 생태계를 AI 서비스의 핵심 자산으로 키운다. 네이버는 이를 위해 새로운 창작자 지원 프로그램 ‘네이버 메이트’도 도입한다.

네이버는 28일 서울 중구 더플라자 호텔에서 ‘AI 시대 네이버의 데이터·콘텐츠 전략’ 미디어 라운드테이블을 열고, 콘텐츠 생태계에 향후 5년간 약 1조원을 투자하겠다고 밝혔다.

투자 재원은 창작자 지원, 양질의 콘텐츠 발굴, 사용자 참여 프로그램 확대 등에 활용한다. AI 서비스의 기반이 되는 고품질 데이터를 확보하고, 창작자와 플랫폼이 함께 성장하는 구조를 만들겠다는 취지다.

이번 투자 계획의 첫 번째 축은 창작자 지원 프로그램 ‘네이버 메이트’다. 네이버는 블로그, 카페, 지식iN, 프리미엄콘텐츠 등 UGC 서비스에서 활동하는 우수 창작자 약 3000명을 매월 공개한다. 선정 기준에는 AI 브리핑 인용 수 등이 반영된다. 네이버 메이트로 선정된 창작자에게는 공식 앰블럼을 부여하고, 통합검색과 AI 브리핑 등 네이버 주요 서비스에서 콘텐츠가 더 잘 발견될 수 있도록 지원한다.

창작자 보상도 강화한다. 네이버는 AI 브리핑 인용 수에 따라 1인당 30만원부터 최대 1000만원까지 활동비를 지급한다. 전체 지원 규모는 200억원이다. 네이버 메이트는 6월부터 블로그, 카페, 지식iN, 프리미엄콘텐츠 창작자를 대상으로 시작되며, 하반기에는 클립 창작자로 확대된다.

이날 간담회에는 김광현 CDO(Chief Data & contents Officer), 이일구 콘텐츠 서비스 부문장, 김상범 검색 플랫폼 부문장이 참석했다. 김 CDO는 이번 투자가 AI 시대 네이버의 데이터·콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위한 전략이라고 설명했다. AI 플랫폼이 모델 성능만으로는 차별화되기 어려워진 만큼, 네이버가 축적해온 검색 데이터와 UGC 콘텐츠, 창작자 생태계를 AI 서비스의 기반 자산으로 활용하겠다는 것이다.

김 CDO는 “CDO로서 창작자 생태계와 외부 파트너십을 통해 실행형 에이전트의 기반이 되는 양질의 데이터를 잘 쌓고, 이를 AI와 연결해 차별화된 사용자 경험을 제공하며 경쟁에 더 과감히 뛰어들겠다”고 말했다. 박혜림 기자