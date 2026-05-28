소비재 강세에 다우 0.4% 상승 마감…국제유가 5%대 하락

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 전쟁 종전 협상 타결이 임박하고 호르무즈 해협이 다시 정상화될 것이란 기대감이 커지면서 27일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 182.60포인트(0.36%) 오른 5만644.28에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장 대비 1.24포인트(0.02%) 상승한 7520.36에, 기술주 중심의 나스닥지수는 18.55포인트(0.07%) 오른 2만6674.73에 각각 장을 마감했다.

S&P500 지수와 나스닥지수는 장중 한때 약세를 보였지만, 장 마감을 앞두고 낙폭을 만회하며 강보합세로 전환했다.

뉴욕증시 3대 지수가 모두 종가 기준 최고치를 새로 쓴 것은 지난해 10월 28일 이후 약 7개월 만이다.

골드만삭스는 미국 기업들의 실적 전망이 예상보다 개선되고 있다며 올해 말 S&P500 지수 목표치를 기존 7600에서 8000으로 상향 조정했다.

전날 시가총액 1조 달러를 돌파한 마이크론은 이날 3.64% 상승해 강세 흐름을 이어갔다. 반면 엔비디아(-1.05%), AMD(-1.66%), 인텔(-1.42%) 등 다른 주요 반도체 종목은 약세를 보였다. 반도체 업종은 최근 강한 랠리 이후 숨 고르기에 접어드는 모습이다.

반면 소비재·헬스케어 업종은 강세를 나타냈다.

프록터앤드갬블이 3.17% 올랐고, 홈디포(2.35%), 나이키(2.31%), 유나이티드헬스(1.90%) 등이 이날 상승을 주도했다.

클라크 캐피털 매니지먼트 그룹의 숀 클라크 최고투자책임자는 로이터에 “이처럼 큰 폭의 랠리 이후 잠시 숨 고르기가 나오는 것은 놀랍지 않다”며 “인공지능(AI) 관련 테마가 상승을 주도하고 있지만, 시장 전반이 랠리에 참여하고 있다는 사실을 간과할 수 없다”라고 평가했다.

한편 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 고유가 상황이 장기화하는 가운데 시장은 28일 발표될 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 지표에 주목하고 있다. PCE 가격지수는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책의 준거로 삼는 물가 지표다.

국제 유가는 이란 국영매체가 종전 협상안 초안을 보도하면서 종전 합의가 임박했다는 기대감이 커지며 급락했다.

브렌트유 선물은 전장 대비 5.3% 하락한 배럴당 94.29달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 5.6% 내린 배럴당 88.68달러에 각각 마감했다. WTI 선물 종가가 배럴당 90달러를 밑돈 것은 지난달 20일 이후 한 달여 만이다.