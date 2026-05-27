27일 네이버1784 사옥 방문, 실내 서비스 로봇 시연 관람

[헤럴드경제=소민호 기자] 김윤덕 국토교통부 장관이 27일 오후 네이버1784 사옥을 방문, 이동로봇이 실생활에 급속 확장 중“이라며 ”공간정보 인프라 구축, 자율주행 기술 진흥, 과감한 규제합리화 등을 강력히 추진하겠다“고 강조했다.

네이버1784 사옥은 로봇 이동을 고려한 건축디자인 등 로봇친화형 건축설계와 디지털트윈, 클라우드 기반 관제시스템을 적용, 이동로봇 실증 및 테스트베드로 활용 중인 곳이다.

김 장관은 네이버 사옥에서 디지털 트윈, 자율주행 등 기술이 접목된 실내 서비스 로봇 시연을 관람하고 로봇친화형 건축물에 대한 미래상, 이동로봇 상용화를 위한 제도개선 건의사항 등을 청취했다.

이후 김 장관은 “이동로봇 산업이 현재 택배, 주차, 충전, 건설현장, 경비 등 우리 실생활에 급속히 확장하고 있으나 관련 기술의 상용화를 위한 정책과 제도적 지원이 부족한 것이 현실”이라면서 “앞으로 이동로봇의 안전한 이용과 활성화를 통해 공간정보 인프라 구축, 자율주행 기술 진흥, 과감한 규제합리화 등을 추진하겠다”고 밝혔다.