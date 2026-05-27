제주 기린빌라리조트 프로모션

한라산 중산간 웰니스 휴양

독채 빌라동 프라이빗 휴식

6월 말까지 풀캉스 프로모션

제주 기린빌라리조트의 객실
제주 기린빌라리조트의 객실

[헤럴드경제=김명상 기자] 제주 기린빌라리조트가 독채 풀빌라 할인과 야외 액티비티 혜택을 결합해 가족 여행객의 편의를 높인다.

기린빌라리조트는 6월 30일까지 ‘패밀리 풀캉스’ 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 1일 1객실 한정으로 디럭스풀빌라를 할인 판매한다. 투숙객에게는 수중해먹, 비치볼, 튜브 등 가족 물놀이 3종과 BBQ 장비, 캠핑 테이블, 캠핑 의자 세트 등 가족 캠핑 아이템을 무료로 대여한다.

제주 기린빌라리조트 전경
제주 기린빌라리조트 전경

반려동물 동반 투숙객과 도보 여행객을 위한 맞춤형 콘텐츠도 운영한다.

리조트는 반려동물 동반 숙박 수요에도 대응한다. 펫 전용 어메니티를 제공하는 ‘펫 스테이케이션 패키지’를 운영하며, 독채형 구조를 활용해 반려동물과의 체류 편의성을 높였다.

체험형 콘텐츠도 병행한다. 리조트 내 ‘기린캠프랜드’에서는 숙박과 캠핑을 결합한 프로그램을 운영하며, 야외 수영장과 캠핑 데크, 캠프파이어 공간을 활용한 체험이 가능하다. 숲 속에서 진행하는 모닝 요가 프로그램과 한라산 성판악 탐방로 연계 하이킹 패키지도 운영한다.

식음 시설로는 ‘레스토랑 그레인’을 운영한다. 전 청와대 조리장 출신 김갑중 셰프가 총괄하며, 제주 식재료를 활용한 조식 뷔페와 중식 세미뷔페를 제공한다.

리조트는 아르떼뮤지엄, 휴애리 자연생활공원 등 인근 관광지와 골프장, 요트 시설과의 제휴를 통해 할인 혜택도 제공한다.

리조트 관계자는 “기린빌라리조트는 단순한 숙박 공간을 넘어, 제주의 자연 속에서 진정한 쉼과 회복을 경험할 수 있는 프라이빗 웰니스 공간으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로 자연 속 럭셔리를 지향하는 프리미엄 휴식과 다채로운 콘텐츠를 결합해 기린빌라리조트만의 특별한 여행 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

제주 기린빌라리조트의 수영장 전경
제주 기린빌라리조트의 수영장 전경

한편 제주도 서귀포시 한라산 중산간 해발 300m에 위치한 기린빌라리조트는 곶자왈과 숲으로 둘러싸여 있으며 한라산 능선을 조망할 수 있는 구조를 갖췄다. 약 12만㎡ 부지에 50평형 복층 구조의 독채 빌라동을 조성했다. 객실은 거실, 주방, 개별 정원으로 구성했으며 일부 객실은 개별 수영장과 자쿠지를 포함한다.


terry@heraldcorp.com