제주 기린빌라리조트 프로모션 한라산 중산간 웰니스 휴양 독채 빌라동 프라이빗 휴식 6월 말까지 풀캉스 프로모션

[헤럴드경제=김명상 기자] 제주 기린빌라리조트가 독채 풀빌라 할인과 야외 액티비티 혜택을 결합해 가족 여행객의 편의를 높인다.

기린빌라리조트는 6월 30일까지 ‘패밀리 풀캉스’ 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 중 1일 1객실 한정으로 디럭스풀빌라를 할인 판매한다. 투숙객에게는 수중해먹, 비치볼, 튜브 등 가족 물놀이 3종과 BBQ 장비, 캠핑 테이블, 캠핑 의자 세트 등 가족 캠핑 아이템을 무료로 대여한다.

반려동물 동반 투숙객과 도보 여행객을 위한 맞춤형 콘텐츠도 운영한다.

리조트는 반려동물 동반 숙박 수요에도 대응한다. 펫 전용 어메니티를 제공하는 ‘펫 스테이케이션 패키지’를 운영하며, 독채형 구조를 활용해 반려동물과의 체류 편의성을 높였다.

체험형 콘텐츠도 병행한다. 리조트 내 ‘기린캠프랜드’에서는 숙박과 캠핑을 결합한 프로그램을 운영하며, 야외 수영장과 캠핑 데크, 캠프파이어 공간을 활용한 체험이 가능하다. 숲 속에서 진행하는 모닝 요가 프로그램과 한라산 성판악 탐방로 연계 하이킹 패키지도 운영한다.

식음 시설로는 ‘레스토랑 그레인’을 운영한다. 전 청와대 조리장 출신 김갑중 셰프가 총괄하며, 제주 식재료를 활용한 조식 뷔페와 중식 세미뷔페를 제공한다.

리조트는 아르떼뮤지엄, 휴애리 자연생활공원 등 인근 관광지와 골프장, 요트 시설과의 제휴를 통해 할인 혜택도 제공한다.

리조트 관계자는 “기린빌라리조트는 단순한 숙박 공간을 넘어, 제주의 자연 속에서 진정한 쉼과 회복을 경험할 수 있는 프라이빗 웰니스 공간으로 자리매김하고 있다”며 “앞으로 자연 속 럭셔리를 지향하는 프리미엄 휴식과 다채로운 콘텐츠를 결합해 기린빌라리조트만의 특별한 여행 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

한편 제주도 서귀포시 한라산 중산간 해발 300m에 위치한 기린빌라리조트는 곶자왈과 숲으로 둘러싸여 있으며 한라산 능선을 조망할 수 있는 구조를 갖췄다. 약 12만㎡ 부지에 50평형 복층 구조의 독채 빌라동을 조성했다. 객실은 거실, 주방, 개별 정원으로 구성했으며 일부 객실은 개별 수영장과 자쿠지를 포함한다.