- IBS 연구진, 동물·AI·오가노이드 의식 연구 방법론적 한계 진단

[헤럴드경제=구본혁 기자] 최근 동물·AI·태아·오가노이드가 의식을 가질 수 있다는 주장이 확산되고 있는 가운데, 이러한 주장의 과학적 근거를 검토한 연구결과가 발표됐다.

기초과학연구원(IBS) 뇌과학 이미징 연구단 하콴 라우 연구단장, 캐나다 몬트리올대학교 빈센트 타셰로-뒤무셸교수, 미국 뉴욕대학교 조세프 르두 명예교수 공동연구팀은 현재 의식 연구의 방법론적 한계를 지적하고, 보다 엄밀한 의식 연구를 위한 새로운 방향을 제안했다.

최근 인공지능 기술의 급속한 발전과 함께 “AI도 의식을 가질 수 있는가”라는 질문이 학계와 산업계, 언론 전반에서 활발히 논의되고 있다. 일부 AI 기업과 연구자들은 최신 인공지능 모델이 주관적 경험을 느낄 수 있는 능력, 즉 감응성(sentience)을 지닐 가능성을 언급하며, AI의 권리와 복지 문제까지 논의 범위를 넓히고 있다.

하콴 라우 단장은 그동안 의식 연구에서 사용되는 실험 방법들이 의식적 경험과 일반적인 정보 처리를 충분히 구분하지 못할 수 있다는 점에 주목해왔으며, 이를 보다 체계적으로 정리하기 위해 공동 연구를 진행했다.

공동 연구진은 이러한 주장들이 실제로 어떤 과학적 근거에 기반하고 있는지에 대해서는 충분한 검토가 이루어지지 않았다고 지적했다. 이번 연구는 현재 의식 연구에서 사용되는 많은 실험 방법들이 ‘의식적 경험’과 ‘일반적인 지각·인지 처리’를 구분하지 못한다는 방법론적 한계에 주목했다. 기존 실험 결과들은 다양한 의식 이론을 뒷받침하는 근거로 활용되어 왔지만, 이 결과들이 실제로 의식적 경험을 반영하는 것인지, 아니면 단순한 정보 처리 과정을 보여주는 것인지는 명확히 구분하기 어렵다는 것이다. 연구진은 이 같은 한계가 동물·AI·태아·오가노이드 등 서로 다른 대상의 의식 여부를 판단할 때 일관된 기준을 적용하기 어렵게 만들고, 때로는 상충되는 결론으로 이어질 수 있다고 설명했다.

하콴 라우 단장은 “현재 의식 연구의 많은 이론들이 다양한 실험 결과로 지지 받는 것처럼 보이지만, 그 결과가 실제로는 의식 자체가 아니라 일반적인 정보 처리를 반영한 것일 수 있어, 이론들이 의식을 설명한다고 단정하기는 아직 어렵다”며 “어떤 존재가 의식을 가지는지에 대한 논의가 윤리적·사회적으로 큰 영향을 가지는 만큼, 그 판단의 근거가 되는 과학은 더 엄밀해야 한다”고 강조했다. 이어 “이번 연구가 의식적 경험과 일반적인 정보 처리를 구분할 수 있는 보다 정교한 연구 방법론으로 나아가는 출발점이 되기를 기대한다.”고 밝혔다.

연구진은 본 연구에서 제기한 문제의식을 바탕으로, 새로운 의식 이론을 추가로 제시하기보다 구체적인 실험적 근거를 축적하는 방향으로 후속 연구를 진행할 계획이다. 이를 위해 신경심리학적 임상 사례에서 관찰되는 의식과 정보 처리의 해리(dissociation) 현상을 동물 모델에서 정밀하게 연구하고, IBS 뇌과학 이미징 연구단이 보유한 자기공명영상(fMRI) 및 광유전학 기반의 인과적 개입 기법을 활용해 관련 신경 회로 메커니즘을 규명할 예정이다. 연구진은 이러한 접근이 향후 인간과 동물, 나아가 인공지능 시스템의 정보 처리와 의식적 경험을 보다 엄밀하게 구분하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘뉴런(Neuron)’에 게재됐다.