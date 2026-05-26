[헤럴드경제=민성기 기자] ‘자연인’ 코미디언 윤택이 오지를 찾아가 어르신의 폐가 수준 집을 고치고 있는 근황이 포착됐다.

윤택은 최근 자신의 유튜브 채널에 공개한 ‘전국에서 모인 고인물 30명에게 폐가를 던져주었습니다’ 영상에서 전남 여수 월호도의 한 외딴집을 1박 2일에 걸쳐 보수했다.

영상 속 윤택은 한적한 주택가를 걸으면서 “만나 뵙고 싶었던 분이 있다”며 “얼마 전 여수 월호도에서 폐허 같은, 빈집 같은 곳에서 홀로 지내시는 어머님의 사연을 접한 적이 있다”고 말했다.

그 집을 찾아 들어간 윤택은 집주인 어머님의 손을 꼭 잡았고, 이어 내레이션으로 “사람의 온기라고는 전혀 느낄 수 없는 너무 황량한 집이었다”고 안타까운 마음을 덧붙였다.

오래돼서 삭은 천장, 얼음장 같은 바닥과 곳곳에 핀 곰팡이까지 확인한 윤택은 “어둡고 위생적으로 불안정한 상태였다”고 설명했다.

남편과 큰아들을 먼저 떠나보내고 막내 아들의 소식은 오랫동안 듣지 못했다는 어머님을 위해 윤택은 “앞으로의 삶을 편안하게 살 수 있도록 돌봐드려야 할 것 같다”며 자원봉사자들을 모았다.

‘오지객’ 봉사단 2기를 모집한 결과 30명의 최정예 2기 봉사단원들이 선발됐다.

‘오지객’ 봉사단 2기는 도배, 장판 교체, 화장실 바닥 방수, 타일 시공, 마당 시멘트 미장, 노후 전기 가스 교체 등 대대적인 작업을 실행했다.

그 결과 폐가 수준의 집은 안전하고 깔끔한 공간으로 탈바꿈됐다. 포근한 잠자리 3종 세트와 다리가 불편한 할머니를 배려한 복도 손잡이들도 준비돼 있어 이목을 집중시켰다. 완전히 새로운 공간에 할머니는 쉽게 말을 잇지 못했다.

뿐만 아니라 윤택은 마을 이장에 마을 발전 기금 100만원을 전달하는가 하면, 식사를 준비해준 부녀회에 100만원, 할머니에게 용돈 100만원까지 건네 훈훈함을 안겼다.