[헤럴드경제=장윤우 기자] 인터넷 생방송 도중 여성 출연자를 폭행해 논란이 된 방송인 MC딩동(본명 허용운)이 26일 사과문을 게재했다.

MC딩동은 이날 자신의 인스타그램을 통해 “방송을 진행하는 사람으로서 어떤 상황에서든 이성을 잃지 않고 책임감 있게 대처했어야 함에도 순간의 감정을 추스르지 못해 불미스러운 모습을 보여드렸다”며 “이는 그 어떤 말로도 변명할 여지가 없는 저의 명백한 잘못”이라고 밝혔다.

그는 “저의 무례하고 부족했던 행동에 대해 진심으로 사과를 전하였고 서로 허심탄회하게 오해를 풀며 각자의 잘잘못을 인정하며 서로 앞날에 응원해주기로 하였다”고 전했다.

사과와 함께 법적 대응도 예고했다. MC딩동은 “본 사건과 관련해 사실과 다른 악의적인 루머를 생성 및 유포하거나 저의 가족과 지인들을 향한 무분별한 악플을 게재하는 행위에 대해서는 더 이상 묵과하지 않고 선처 없이 법적 대응을 진행할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 MC딩동은 실시간 후원금 순위를 공개하며 경쟁하는 ‘엑셀 방송’ 형식의 인터넷 생방송에서 여성 출연자를 폭행해 논란이 일었다. 피해자인 BJ A 씨는 “현재 PTSD와 공황 증상으로 정신과 상담을 받고 있고 상해 진단서도 전치 2주가 나왔다”며 변호사를 선임해 고소장을 제출한 바 있다.

한편 MC딩동의 인스타그램에는 해당 사건이 증거 불충분을 이유로 공소권 없음 처분을 받았다는 내용이 게재됐다.