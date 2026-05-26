[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령 취임 이후 국내 증시에서 가장 많이 오른 코스피 종목은 삼성전자나 SK하이닉스가 아닌 삼성전기로 무려 1009%나 급등한 것으로 분석됐다. 또 2~5위에는 삼성전기와 함께 올들어 황제주에 등극한 SK스퀘어와 대덕전자, 코리아써키트, SK하이닉스 등이 이름을 올렸다.

26일 한국거래소에 따르면, 이 대통령 취임일인 지난해 6월4일부터 올 6월22일까지 삼성전기 주가는무려 1009.27%나 급등하면서 주가 상승률 1위를 기록했다.

같은 기간 2위는 SK스퀘어로 974.34%나 올랐고, 3위는 대덕전자(911.36%), 4위 코리아써키트(900.00%), 5위는 SK하이닉스(835.42%)가 차지했다.

이어 삼성전기우(720.98%), 광전자(595.08%), 대우건설(585.47%), 효성중공업(529.04%), LG이노텍(507.17%) 등이 이재명 정부 출범 후 주가 상승률 톱10 종목에 이름을 올렸다.

한국거래소에 따르면, 삼성전기는 지난 22일 전 거래일 보다 11.30% 오른 134만원에 장을 마감했다.

삼성전기가 1주당 100만원 이상 주식을 뜻하는 ‘황제주’ 대열에 새로 합류한 것은 지난 13일로, 불과 9일 만에 주가가 130만원대로 껑충 뛴 셈이다.

이처럼 삼성전기 주가가 고공행진을 이어가는 것은 AI 핵심 부품기업으로 재평가됐기때문이라는 분석이 나온다.

삼성전기는 MLCC와 FC-BGA 기판, 카메라 모듈을 모두 생산한다. AI 서버와 자율주행 차량이 고도화되면, 필요한 부품 수량과 단가가 함께 올라가는 구조다. 결국 AI 서버와 자율주행, 전장 부품시장 확대를 동시에 흡수할 수 있는 구조라는 점에서 재평가가 이뤄졌다는 것.

이재명 정부 출범 후 가파른 상승세를 이어온 삼성전기에 대해 증권가에서는 추가 상승할 것이라는 전망을 내놓으면서 목표주가를 최고 170만원까지 올린 상태다.

하나증권은 최근 보고서에서 삼성전기 목표주가를 기존 100만원에서 170만원으로 대폭 상향했다.

김민경 하나증권 연구원은 “FC-BGA와 MLCC 모두 27년까지 추가적인 생산능력 증가가 제한적인 가운데 수요 추정은 지속해서 상향조정되고 있어 우호적 영업환경은 장기화할 것”이라고 전망했다.

NH투자증권도 삼성전기의 모굪주가를 기존 150만원에서 170만원으로 상향 조정했다.

황지현 NH투자증권 연구원은 “자율주행 고도화 과정에서 삼성전기가 생산하는 부품의 가격(P)과 물량(Q)이 모두 가파르게 증가할 것”이라며 “자율주행 단계가 한단계 높아질 때마다 차량당 MLCC 탑재량이 약 1000개씩 증가한다”고 분석했다.

또 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 160만원으로 14% 상향한다”며 “실리콘 캐패시터 실적 성장 여력이 추가된 점을 감안해 향후 5년 영업이익 연평균 성장률 추정치를 기존 53%에서 61%로 조정했다”고 밝혔다.

그러면서 “향후 시장 고성장 고객군 확대 등에 힘입어 실리콘 캐패시터 관련 실적의 폭발적인 성장세가 기대된다”고 내다봤다.

특히 증권가에서는 삼성전기의 실적이 빠르게 성장할 것으로 보고 있다.

NH투자증권은 삼성전기의 영업이익이 지난해 9130억원에서 2026년 1조7070억원, 2027년 3조70억원까지 급증할 것으로 전망했다. KB증권도 2027년 삼성전기의 영업이익 전망치를 3조2730억원으로 제시했다.