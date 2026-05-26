[헤럴드경제=최원혁 기자] 코인 투자로 여러 차례 억대 수익을 냈지만 결국 전 재산을 잃은 30대 남성의 사연이 화제다.

25일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 6년간 코인 투자에 매달려 살아온 32세 사연자가 출연해 반복되는 실패와 꿈 사이에서 갈등하고 있는 현실을 털어놨다.

사연자는 “6년 동안 코인만 바라보며 살아왔다”며 “이제는 이 생활을 내려놓고 꿈이 있던 시절로 돌아가고 싶다”고 고백했다.

어린 시절부터 성악을 전공했던 그는 대학 입시에 실패한 뒤 자원입대했고 군 복무와 저축으로 모은 1200만원 전부를 전역 후 주식에 투자했지만 초심자의 행운도 없이 투자금을 모두 잃었고, 이후 오기로 코인 투자에 뛰어들게 됐다고.

편의점 아르바이트로 번 돈 60만원으로 다시 시작한 코인 투자는 1년 만에 1억원까지 불어났다고 밝힌 그는 “부모님께 선물도 하고 가족들과 파티도 했다”고 밝혔다. 하지만 더 큰 성공에 대한 욕심으로 투자를 이어가다 하락장을 맞았고 결국 1억원 전부를 잃게 됐다고 했다.

이후 레스토랑과 고깃집, 부모님의 가게에서 일하며 다시 투자금을 모은 사연자는 5000만원까지 만들었지만 코인 시장 호황을 예고하는 이야기에 레버리지 투자까지 감행했다가 또다시 전 재산을 잃었다고 고백한다. 이에 이수근은 “그 시장은 안 열리고 양평 오일장만 열리던데?”라며 웃음을 자아냈다.

이후 40만원으로 다시 시작해 무려 1억4000만원까지 불렸고 독립까지 하며 새로운 삶을 꿈꿨지만 결국 또 한 번의 하락장으로 모든 걸 잃었다고. 그는 “계속 코인에만 매달려 살아야 하나 현타가 왔다”고 말다.

반복되는 투자 실패 속에서도 사연자를 버티게 해준 건 음악이었다. 그는 교회 성가대와 행사 무대, 버스킹 등을 거치며 꾸준히 성악의 꿈을 이어왔다고 밝혔지만 이수근은 “결국 코인을 밑에 깔아놓고 노래하러 나온 거냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

서장훈 역시 “음악을 진지하게 하고 싶다면 전문적인 평가를 받고 죽기 살기로 매진해야 한다”며 “다만 성공 전까지 안정적인 수입이 없을 수 있다는 현실도 감수해야 한다”고 현실적인 조언을 건넸다.