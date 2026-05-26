[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천교통공사가 지하역사 공기질 개선사업에 나섰다.

인천교통공사는 ‘2026년도 미세먼지 개선사업 종합계획’을 추진한다고 26일 밝혔다.

공사는 올해 총 9개 사업에 약 191억원을 투입해 역사와 터널 내 노후 환기설비를 개선하고 고성능 공기정화설비를 확대 설치한다.

앞서 공사는 지난 2019년부터 역사·터널·전동차 등 6개 분야 14개 시설물 개선사업을 단계적으로 추진해왔다.

환기설비 필터 교체와 터널 환기탑 물청소, 공기청정기 확대 운영 등 공기질 개선 활동도 지속하고 있다.

이 같은 노력으로 최근 3년간(2023~2025년) 지하역사 초미세먼지 평균 농도는 19㎍/㎥로 나타났다. 이는 법적 기준인 50㎍/㎥보다 62% 낮은 수준이다.

또 이산화탄소 등 5개 유지관리 항목 역시 법적 기준 대비 73% 낮은 수준으로 관리되고 있다고 공사는 설명했다.

특히 올해는 현재 운영 중인 ‘실시간 스마트 공기질 통합 모니터링 시스템’을 한층 고도화할 예정이다.

공사는 오는 11월까지 ‘AI 기반 공기질 예측관리 시스템’을 자체 개발해 기존 사후 대응 중심 관리 방식에서 사전 예측 기반 대응체계로 전환한다는 방침이다.