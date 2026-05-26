CJ제일제당 ‘7번홀 컨세션’, 콜라보 요리로 맛집 등극 증류주 브랜드 ‘jari’ 활용한 칵테일 호평…이벤트 열기

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 PGA투어 정규대회 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’에서 비비고를 앞세워 K-푸드와 한국 식문화를 알렸다고 26일 밝혔다.

대회에서는 CJ그룹 통합 체험관 ‘하우스 오브 CJ’ 내 비비고존과 경기장 내 비비고 컨세션이 운영됐다. 특히 캐주얼 다이닝 콘셉트로 꾸민 7번홀 비비고 컨세션은 대표 미식 공간으로 주목받았다. 21일과 22일에는 ‘흑백요리사 시즌2’ 출연자 유용욱 셰프가 비비고 김치를 활용한 ‘김치 삼겹살 타코’를 선보였다.

23일에는 뉴욕 한식 파인 다이닝 ‘아토믹스’의 박정현 셰프가 소바바치킨과 비비고 스티키 라이스를 이용한 ‘소바바 치킨 라이스’를 소개했다. 24일에는 미국 인기 요리 프로그램 ‘아이언 셰프(Iron Chef)’ 우승자 보 맥밀런(Beau MacMillan) 셰프가 비비고 만두와 고추장을 재해석한 ‘레드 드래곤 소스 만두’를 선보였다.

CJ제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드 ‘jari(자리)’를 활용한 칵테일도 더해졌다. 올해 하반기 미국 시장 출시를 앞둔 ‘jari’는 문배술·가무치소주를 바탕으로 ‘블랙 서울’ 등 4종의 칵테일로 호평을 받았다. 관람객들은 한강공원을 연상시키는 계단식 데크 공간에서 비비고 셰프 콜라보 메뉴와 칵테일을 즐기며 경기를 관람했다.

17번홀에서는 ‘그랩 앤 고(grab and go)’ 방식으로 보 맥밀런 셰프의 만두, 유용욱 셰프의 고추장 타코를 오리지널과 스파이시 두 가지 버전으로 판매했다. ‘하우스 오브 CJ’에서는 대형 만두 조형물이 포토존으로 인기를 끌었고, 한국어 말하기 틱톡 챌린지에도 인파가 몰렸다.

CJ제일제당은 이번 대회에 PHA 코팅 컵·커틀러리·빨대 등을 선보이며 지속가능성 비전도 제시했다. 해당 제품들은 미국 윈컵(WinCup)과의 파트너십을 기반으로 개발된 생분해성 소재 제품이다.

CJ제일제당 관계자는 “앞으로도 비비고를 통해 차별화된 미식 경험을 제공하고 K-푸드와 한국 식문화의 가치를 확산할 계획”이라고 말했다.