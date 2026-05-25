해수부, 해양영토 토론·국제해양법 모의재판 참가자 모집

[헤럴드경제=김선국 기자] 대학생들이 국제해양법 재판정에 직접 선다. 중·고등학생들은 해수면 상승과 해양쓰레기 문제를 두고 찬반 토론을 벌인다.

해양수산부는 오는 26일부터 ‘청소년 해양영토 토론대회’와 ‘국제해양법 모의재판대회’ 참가 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

모의재판대회 참가자들은 가상 국제분쟁 상황에서 제소국과 피제소국 변호인 역할을 맡는다. 직접 논리를 짜고 변론도 준비해야 한다.

해양법 진로를 준비하는 학생들 사이에서는 매년 참가 경쟁도 적지 않은 편이다.

청소년 해양영토 토론대회는 중·고등학생 대상이다. 올해 토론 주제는 해수면 상승과 해양쓰레기다.

참가 접수는 토론대회가 다음달 15일까지, 국제해양법 모의재판대회는 7월 6일까지 진행된다. 본선은 8월 열린다.

최종 우승팀에는 해양수산부 장관상과 상금이 주어진다. 국제해양법 모의재판대회 우승팀 상금은 500만원이다.

서정호 해양수산부 해양정책실장은 “청소년과 대학생들이 바다를 둘러싼 국제 질서를 이해하고 시야를 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.