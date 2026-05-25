성과급·고액 연봉 바탕 ‘자금조달능력’ ↑ “1주택자도 추첨 물량 관심 늘어날 듯”

[헤럴드경제=김희량 기자] 반도체 호황에 따라 ‘삼전닉스(삼성전자·하이닉스)’ 직원들이 현금부자들의 리그로 인식되던 청약 시장의 큰손으로 부상할 것이라는 분석이 제기된다. 수억원의 성과급 등이 대출 규제 속에서도 상대적으로 수월하게 자금조담계획을 세울 수 있는 길을 열어주면서 향후 예정된 주요 청약지에서의 이들 회사 직원들의 참여도가 높아질 것으로 전망된다.

25일 업계에 따르면 이달을 비롯해 올해 하반기에는 서울과 수도권 핵심지에서 대어급 청약이 잇따라 예정돼 있다. 오는 26일~29일 분양을 진행하는 서울 동작구 흑석동 ‘써밋더힐’은 84㎡ 분양가가 27억1940만~29억7820만원으로 책정됐다. 흑석11재정비촉진구역을 재개발한 이 단지는 지하 6층~지상 최고 16층, 30개 동, 총 1515가구 중 전용면적 39~84㎡ 432가구를 일반 분양한다.

같은 기간 서울 동작구 대방동 ‘아크로리버스카이’ 또한 분양 신청을 받는다. 노량진8구역 재개발사업으로 조성되는 이 단지는 지하 4층~지상 29층, 10개 동, 총987가구 규모 중 36∼140㎡ 285가구가 일반분양 물량이다. 분양가는 전용 84㎡ 기준 24억9920만~27억9580만원으로 책정됐다.

업계에서는 써밋 더힐의 경우 84㎡ 최고 분양가가 29억6000만원에 달해 당첨 시 필요한 현금이 약 28억원 수준으로 보고 있다.

한 업계 관계자는 “부부가 모두 삼전닉스에 다닌다고 하면 청약 당첨 후 3년 내 필요한 20억원대의 자금이 마련이 거뜬하다고 판단하더라”면서 “성과급과 회사대출(잠정 합의안 기준), 고액 연봉을 바탕으로 잔금을 마련할 수 있는 시간과 여력이 생겨 청약을 다시 보는 분들이 생긴 게 사실”이라고 설명했다.

이날 기준 현재 투표가 진행 중인 삼성전자 노사의 2026년 임금협상 합의안에는 평균 임금 6.2% 인상(기본인상률 4.1%·성과인상률 2.1%)과 최대 5억원 규모의 주택자금 대출제도 신설 등이 포함됐다. 반도체(DS) 부문에는 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 ‘특별경영성과급’ 제도가 도입되면서 메모리 사업부 직원들은 최대 6억원 수준의 성과급을 받을 것이란 관측이 나온다.

SK하이닉스는 지난해 성과급 상한제를 없애고 ‘영업이익 10%’를 지급하는 방식을 도입했다. 이에 따라 내년 초 지급될 성과급이 1인당 평균 7억원에 이를 것이란 예측이 나온다.

업계에서는 ‘예정된 현금 수입’을 바탕으로 이들 기업 재직 무주택자 및 1주택자들의 청약 접수가 늘어날 것으로 보고 있다. 이에 따라 향후 분양 예정인 흑석9구역 ‘디에이치 켄트로나인’과 서초구 반포동 ‘반포 디에이치 클래스티’ 등에 대한 관심도 커질 전망이다.

박지민 월용청약연구소 대표는 “서울 구축에 자가로 거주하고 있는 30·40대 삼전닉스 직원들 중 이미 높아진 가격에 신축을 매수하기 보다 해당 성과급으로 추첨 물량을 통한 강남권 ‘갈아타기’를 고민하는 분들도 적지 않을 것”이라고 말했다.