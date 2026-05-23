이스라엘 관리들 인용해 현지 보도 종전 합의 도달 못 하는 상황 예상

[헤럴드경제=김광우 기자] 향후 며칠 내로 미국이 이란에 대한 공격이 재개할 가능성이 있다는 목소리가 나오고 있다.

연합뉴스에 따르면 23일(현지시간) 이스라엘 N12 방송은 이스라엘이 향후 며칠 내로 미국이 이란에 대한 공격을 재개할 가능성에 대비하고 있다고 이스라엘 관리들을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이스라엘 안보당국은 도널드 트럼프 미국 대통령이 조만간 군사행동에 나설 가능성과 관련해 미국 측과 긴밀하게 협조하고 있다.

이스라엘 당국은 미국과 이란이 종전 합의에 도달하지 못해 군사 옵션이 발동되는 상황을 예상하며, 이에 따라 이스라엘군은 며칠 내 공격에 임할 대비를 하고 있다는 설명이다.

이스라엘 당국은 최근 논의되고 있는 종전안에 이란의 핵프로그램, 탄도미사일 개발, 대리세력 지원 등 문제가 담기지 않으면서 이란에 큰 양보가 되는 상황을 우려하는 분위기다.

전날 사우디아라비아 매체 알아라비야가 단독 입수했다며 보도한 미국과 이란의 합의문 초안을 보면 휴전, 호르무즈 해협 등에서 항행의 자유 보장, 이란에 대한 제재 해제 등 내용만 담겼다.

N12는 “이스라엘 관리들은 이란이 우라늄 농축 능력을 가져서는 안 된다는 점에서 미국과 의견 일치가 있다고 강조한다”며 “이런 내용이 포함되지 않은 합의는 명백히 비현실적”이라고 지적했다.

이와 관련해 한 소식통은 “트럼프 대통령이 최근 이란과의 협상 진행 방식에 갈수록 더 불만을 품고 있다”고 말했다고 N12는 전했다.

트럼프 대통령은 협상이 교착에 빠진 데 대해 좌절감을 느끼고 있으며, 이같은 인식이 승전 선언과 분쟁 종식을 위한 “결정적인 조치”로 이어질 수 있다고 이 소식통은 부연했다.

전날 트럼프 대통령이 장남 트럼프 주니어의 이번 주말 결혼식 일정에 참석하지 않겠다며 “이 중요한 시기에 백악관에 남아 있는 것이 중요하다고 느낀다”고 언급한 바 있다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 이스라엘 벤구리온 공항의 위성사진을 분석한 결과 이달 최소 50대의 미군 공중급유기가 배치돼 있으며, 미국과 이란의 휴전 돌입 이후에도 계속 증가한 숫자라고 보도했다.