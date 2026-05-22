“원칙 없는 단일화는 배신”…한동훈 겨냥 강경 발언 “행동으로 보여주겠다” 첫날 삭발로 완주 의지 강조

[헤럴드경제=전현건 기자] 부산 북갑 재보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 보수 진영 내 단일화 가능성을 전면 부인하며 강경한 완주 의지를 재확인했다.

박 후보는 22일 SBS 라디오와의 인터뷰에서 “원칙 없는 단일화는 결단코 없다”며 “북구 주민에 대한 배신 행위”라고 밝혔다.

그는 최근 정치권과 언론에서 제기되는 한동훈 무소속 후보와의 단일화 가능성에 대해 “단일화는 없다. 끝까지 간다”는 입장을 거듭 강조했다.

특히 박 후보는 한 후보를 겨냥해 “보수의 길이 아니다”라며 “보수 진영에 큰 상처를 남긴 인물”이라고 강하게 비판했다.

당내 일각에서 제기된 단일화 요구에 대해서도 선을 그었다.

박수영 국민의힘 의원이 ‘특단의 조치’를 언급하며 단일화를 시사했다는 보도에 대해 박 후보는 “단일화하라는 취지로 확대 해석된 것”이라며 “박 의원이 그런 말을 할 사람이 아니다”라고 반박했다.

그러면서 “북구 주민이 선택의 주체인데 정치권과 언론이 거래하듯 단일화를 논의하는 것은 맞지 않는다”고 주장했다.

또 “서울 중심의 언론 보도는 신뢰를 안 한다”며 단일화 압박을 ‘외부 프레임’으로 규정하고, 지역 민심에 기반한 선거를 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

박 후보는 선거운동 첫날 삭발을 감행한 배경에 대해 “말이 아닌 행동으로 결의를 보여주고, 스스로에게 보내는 확고한 다짐”이라며 “북구 주민들의 분노와 상실감을 현장에서 느끼며 정치인이 책임 있는 자세를 보여야 한다고 판단했다”고 설명했다.

박 후보는 향후 선거 전략에 대해 “평론은 수치로 하지만 정치인은 민심을 운동으로 삼는다”며 “골목 민심이 결집되고 있다”고 자신감을 보였다.

이어 “한 분 한 분의 진심을 얻기 위해서 그냥 새벽부터 밤늦게까지 우리 북구 구포, 덕천, 만덕 골목골목을 다닐 생각”이라고 말했다.

이번 부산 북갑 선거는 보수 진영 후보 간 단일화 여부가 최대 변수로 꼽히는 가운데, 박 후보가 완주 방침을 분명히 하면서 선거 구도는 다자 대결로 굳어질 가능성이 커지고 있다.