부산공장서 ‘베스트 파트너스 데이’ 개최 수출 거래 고객사 20개사 임직원 60여 명 초청 라인 투어·제품 설명회로 유대 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 동국씨엠이 주요 수출 고객사들과 유대를 강화하기 위해 지난 21일 부산공장에서 ‘동국씨엠 베스트 파트너스 데이’를 개최했다고 22일 밝혔다.

동국씨엠은 행사 개최 배경에 관해 “불확실성이 커진 철강 통상 환경 속 글로벌 소비자로의 최종 가교 역할을 하는 수출 고객사에 감사를 전함과 동시에, 미래 성장 전략 방향을 하나로 일치시켜 시너지를 극대화하기 위해 이번 행사를 마련했다”고 설명했다.

행사에는 국내외 종합 상사와 수출 고객사 임원 및 실무자 60여 명이 참석했다. 최초 스틸리움(전시관) 투어를 시작으로 PLTCM-5CGL-5CCL 등 생산 전 공정을 견학하며 동국씨엠만의 고부가 프리미엄 도금-컬러강판류 생산 경쟁력을 살폈다.

이어 제품 설명회에서는 럭스틸수출팀이 수출 확대 전략과 방향성을 공유했고, 기술연구소 전문 인력이 제품별 기능과 장점에 대해 설명했다. 이후 공정솔루션팀에서는 ‘스마트 물류 자동화’ 추진 현황에 대해 발표했다.

한 고객사 직원은 “문서상 숫자나 사진으로만 보던 철강 제품들이 생산되는 모습을 직접 보니 또 다르게 보인다”며 “럭스틸·앱스틸 등 동국씨엠 프리미엄 컬러강판 제품 차별화 경쟁력에 대해 깊이 이해할 수 있는 시간이었다”고 말했다.

동국씨엠 관계자는 “수출 고객사와의 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 글로벌 주요 거점 시장별 맞춤형 제품 판매를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.