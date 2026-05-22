WP “美 ‘전쟁 재개’ 주저하는 이유일수도” 美싱크탱크 “이란과 무관한 지역서 대가 치를 수도”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국이 이란과의 전쟁에서 이스라엘 방어에 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 요격 미사일을 절반 넘게 소진한 탓에 한국과 일본의 안보 불안이 가중됐다는 진단이 21일(현지시간) 제기됐다.

워싱턴포스트(WP)는 복수의 안보 당국자를 인용해 이스라엘을 겨냥한 이란의 탄도미사일을 요격하는 데 미군이 사드 요격 미사일을 200발 넘게 사용했다고 보도했다. 이는 미군이 보유한 사드 요격 미사일 재고의 약 절반에 해당하는 규모다.

미군은 사드 외에 동지중해 함정에서 발사하는 스탠더드-3 및 스탠더드-6 요격 미사일도 100발 넘게 발사했다.

미 싱크탱크 스팀슨센터의 켈리 그리에코 선임연구원은 이번 전쟁에서 “미국이 미사일 방어 임무의 대부분을 수행하는 동안 대략 200발의 사드 요격 미사일만 남게 됐다”며 이제 생산량이 수요를 채우기 어려운 상황이라고 진단했다. 그는 “이스라엘은 자국 고급 요격미사일 재고를 보존했다”고 덧붙였다.

켈리 연구원은 “미국의 요격 미사일 부족은 아시아의 동맹국들, 특히 북한과 중국의 잠재적 위협에 대한 억지력으로 미국에 의존하는 일본과 한국을 불안하게 만들었다”며 “이란과 관계없는 전역에서 결국 그 대가를 치르게 될 수 있다”고 경고했다.

실제로 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난달 21일 상원 군사위원회 청문회에서 한국에 배치된 사드 요격 미사일을 “(중동으로) 보내고 있고, 이동을 위해 준비 중”이라고 밝힌 바 있다.

미군이 고비용인 사드 미사일을 소진하는 사이, 이스라엘군은 상대적으로 저렴한 애로 및 다비즈슬링 요격 미사일을 각각 100발 미만 사용하는 데 그친 것으로 알려졌다.

미 당국자들은 미·이스라엘이 전쟁을 앞두고 미사일 방어 역량을 분담하는 데 합의했으며, 이는 미군이 사드 미사일을 통해 이스라엘에 대한 탄도 미사일 공격을 흡수하도록 설계됐다고 전했다.

대(對)이란 전쟁을 공동 수행하는 양국의 방어 자산 활용에 발생한 이 같은 ‘불균형’은 휴전이 깨지고 전쟁이 재개될 경우 더욱 심해질 가능성이 크다는 게 당국자들의 전망이다. 최근 이스라엘군은 일부 방공 포대를 정비하기 위해 일시 가동 중단하기로 결정했다.

도널드 트럼프 미 대통령 입장에선 자국의 안보를 위한 미사일 방어체계(MD)가 급속도로 약화한 것이 이란과의 전쟁을 지속하는 데 주저하게 되는 이유일 수 있다고 WP는 짚었다.

트럼프 대통령이 이란과의 종전 합의를 낙관적으로 전망하는 한편, 이란에 대한 공격 재개를 경고했다가 이를 보류하는 행보를 거듭하고 있는 배경 중 하나라는 것이다.

트럼프 대통령은 이란 미사일 전력이 “거의 파괴됐다”고 주장했지만, 미국 정보당국은 이란이 여전히 전쟁 전 미사일 재고의 약 70%를 유지하고 있다고 보고 있다. 또 고농축 우라늄 상당량도 지난해 미국과 이스라엘이 공습한 핵시설 내부에 남아 있을 가능성이 제기된다.

트럼프 대통령은 지난 19일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화에서 이란 전쟁 종식에 ‘외교적 해법’과 ‘군사작전 강행’을 놓고 격론에 가까운 통화를 나눈 것으로 보도됐다.

미 싱크탱크 카토 연구소의 저스틴 로건 국방·외교정책 연구 책임자는 이란 전쟁에서 엿보이는 미·이스라엘의 역학 관계가 트럼프 대통령의 “미국 우선 구호와 충돌하는 것으로 보인다”고 꼬집었다.

로건은 또 지난해 국방부가 기존 방어계획 수행에 필요한 패트리엇 방공미사일 재고가 목표 대비 25% 수준에 불과하다고 공개했던 점을 언급하며 “당시 이미 경고음이 울렸어야 했다”며 “왜 트럼프 행정부가 이를 심각한 위기로 받아들이지 않았는지 의문”이라고 비판했다.