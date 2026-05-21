노벨상 박탈 주장도…“집필에 쓴 적 없다” 해명

[헤럴드경제=김진 기자] 2018년 노벨문학상을 받은 폴란드 작가 올가 토카르추크(64)가 글을 쓸 때 인공지능(AI) 챗봇의 도움을 받는다고 말해 논란이다. 일각에서는 노벨문학상을 취소해야 한다는 주장까지 나왔다.

21일 연합뉴스에 따르면 폴란드 매체 TVP 등은 토카르추크가 최근 포즈난에서 열린 한 콘퍼런스에 참석해 최고급 AI 챗봇 유료 버전을 쓴다는 사실을 밝혔다고 보도했다.

토카르추크는 챗봇을 한국말로 ‘자기야’에 해당하는 코하나(kochana)라고 부른다고 말했다. 그러면서 “종종 기계에 분석할 아이디어를 주고는 ‘자기야, 우리 이걸 어떻게 아름답게 다듬어볼까’라고 묻는다”고 했다.

그는 “문학적 허구에서 이 기술은 믿기 어려울 만큼 큰 자산”이라고도 했다. 다만 AI와 대화를 작품에 반영하는지는 밝히지 않았다.

토카르추크의 발언은 ‘AI 대필 의혹’으로 번졌다. 논란이 일자 토카르추크는 19일 입장문을 통해 “올 가을 폴란드어로 출간될 소설을 포함한 모든 글은 AI의 도움을 받지 않았다”고 해명했다.

그는 “예비 조사를 더 빨리하기 위해 사용한 건 예외”라고 했다. 이어 “전 세계 대부분 사람들과 같은 원칙으로 AI를 사용한다. 이 도구를 사용할 때마다 정보를 추가로 검증한다”며 “수십 년간 책을 읽고 도서관과 기록보관소를 뒤진 방식과 마찬가지”라고 강조했다.