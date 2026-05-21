‘아데시’ 새로 출범…일반유통 강화 기존 ‘프로캄’은 약국전용 브랜드로

한미약품 지주사 한미사이언스가 기능성 화장품 사업을 재편한다. 기존 약국 전용 브랜드 ‘프로-캄’ 외 일반유통 더마 코스메틱 브랜드 ‘아데시’를 21일 새로 출범시켰다.

아데시(ADESII)는 고기능성 성분을 소용량화해 소비자경험 허들을 낮춘 라인이다. 무(無) 인공색소·향료를 원칙으로 소비자 신뢰를 강화할 방침이다.

핵심 성분은 특허출원 중인 독자 원료 ‘H-EGTI’다. 항산화 특성을 지닌 자연 유래 아미노산 ‘EGT’, 식물 유래 플라보노이드 성분인 ‘레지스트레스’를 결합한 복합소재다. 외부자극과 산화스트레스로부터 피부저항력을 극대화하도록 설계됐다고 한미 측은 전했다.

피부 속 탄력을 채우는 근본적인 케어와 눈에 보이는 즉각적인 변화를 동시에 선사하는 처방으로 만들어졌다고 덧붙였다.

첫 제품으로 ‘블랙 펄 PDRN 네오 세럼’을 선보였다. 꺼진 피부에 탄력을 채워주는 고농축 안티에이징 케어를 목표로 개발됐다고 했다. 원료 H-EGTI에 응축된 콜라겐수와 블랙 PDRN(소듐디엔에이)가 함유됐다고 밝혔다. 세럼을 시작으로 미백, 주름, 리프팅 등 후속 제품을 순차적으로 내놓을 계획이다.

한미는 기존 프로-캄은 약국 전용 브랜드로 유통하기로 했다. 이에 따라 공식 자사몰을 폐쇄했다.

아데시는 온·오프라인 각종 유통채널로 공급을 확대해 새 성장동력으로 육성할 방침이다.

한미사이언스 측은 “기능성 화장품 사업을 재편해 그룹의 성장동력을 보강하게 된다. 약국유통과 일반유통으로 이원화해 사업을 성장시켜 나가겠다”고 했다.