배당금 지급 지연 문제 해소 투자자 편의성 높이기에 집중

[헤럴드경제=김지윤 기자] 토스증권은 미국주식 배당금을 토요일에도 지급한다고 21일 밝혔다.

그동안 국내 투자자들은 현지 기준 금요일에 배당금이 지급되더라도 실제 수령은 다음주 월요일에 가능했다.

이번 배당금 토요일 지급은 토스증권이 지향하는 ‘365일 24시간 끊김 없는 투자 경험’의 일환이다.

토스증권은 지난해 8월15일부터 공휴일 배당금 지급을 시행한 데 이어 이번에는 토요일까지 배당금을 지급, 투자자 편의성을 높이기로 했다.

토스증권 관계자는 “배당주 투자자분들이 토요일과 공휴일에 겪어온 배당금 지급 지연 문제를 해소해 고객의 자금 활용 편의성을 높이고자 했다”며 “앞으로도 고객이 투자 과정에서 겪는 사소한 불편까지 세심하게 살피며, 더욱 편리한 투자 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

토스증권은 고객 편의성 증대를 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 최근에는 시각장애인을 대상으로 금융교육을 진행하기도 했다. ‘투자 리스크 이해하기’, ‘기업을 살펴보는 기준’, ‘재무제표 이해하기’ 등을 주제로 교육에 나섰다.